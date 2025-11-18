  1. Inicio
Capturan a hondureño con 187 celulares en El Salvador

El catracho fue remitido ante las autoridades correspondientes, acusado por el delito de "contrabando de mercadería"

  • 18 de noviembre de 2025 a las 12:31
El catracho fue identificado como Carlos Sebastián Ochoa Cantero.

 Foto: Cortesía Policía Nacional Civil

El Salvador, Honduras.-Un hondureño fue detenido en las últimas horas por las autoridades de El Salvador por intentar ingresar 187 celulares que no había declarado.

El catracho fue identificado como Carlos Sebastián Ochoa Cantero, quien llegó al país hermano procedente de Panamá.

De acuerdo con el informe de la Policía Nacional Civil de El Salvador, el hondureño "intentó ingresar al país 187 celulares de alta gama sin la respectiva declaración".

"Al ser consultado por su equipaje, negó llevar artículos para declarar, sin embargo, el sistema scanner identificó los aparatos", detallaron los agentes.

El catracho fue remitido ante las autoridades correspondientes, acusado por el delito de "contrabando de mercadería", informó la Policía.

Hasta el momento no hay mayores detalles de cómo ha avanzado el caso.

