Capturan a hondureño con 187 celulares en El Salvador

El Salvador, Honduras.-Un hondureño fue detenido en las últimas horas por las autoridades de El Salvador por intentar ingresar 187 celulares que no había declarado.

El catracho fue identificado como Carlos Sebastián Ochoa Cantero, quien llegó al país hermano procedente de Panamá.

De acuerdo con el informe de la Policía Nacional Civil de El Salvador, el hondureño "intentó ingresar al país 187 celulares de alta gama sin la respectiva declaración".