Los dos escenarios que decidirán el futuro de 55,000 tepesianos en audiencia

Para Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre , los argumentos de la defensa ofrecen bases sólidas para esperar un resultado favorable, aunque el panorama sigue cargado de incertidumbre.

En ella, la jueza del caso definirá si se frena definitivamente la cancelación del programa o si se mantiene la decisión previa de terminarlo, un fallo que podría cambiar radicalmente la vida de quienes llevan décadas viviendo en Estados Unidos .

Tegucigalpa, Honduras.- La audiencia de este 18 de noviembre, programada a las 9:00 de la mañana en San Francisco, California (11:00 a. m. hora de Honduras), será un momento decisivo para los 55,000 hondureños amparados al Estatus de Protección Temporal ( TPS ).

Flores detalla que los abogados han insistido en que la cancelación del TPS no respetó “el debido proceso” y que la Administración tomó una determinación “predeterminada” sin evaluar en profundidad las condiciones reales de Honduras.

Durante 26 años siempre se realizó un análisis exhaustivo de la situación del país, algo que esta vez no ocurrió, según exponen los demandantes ante la Corte. Esta falta de revisión adecuada es uno de los pilares de la defensa, sostuvo.

Si la jueza falla a favor de los demandantes, el impacto sería inmediato: la cancelación quedaría frenada y el TPS continuaría vigente mientras el Buró Federal emite una nueva notificación oficial.

“Se espera que anuncien nuevamente que el permiso de trabajo continúa vigente”, señala Flores. Con ello, los tepesianos recuperarían no solo la tranquilidad migratoria, sino la capacidad de gestionar su licencia de conducir y mantener su estabilidad laboral y familiar.

Aun así, el líder migrante advierte que, incluso con un fallo positivo, “el TPS queda en el aire” y dependerá de nuevas evaluaciones y de decisiones futuras del gobierno estadounidense.

En este escenario favorable, Flores afirma que la comunidad migrante también espera un giro diplomático desde Honduras.

“Un nuevo gobierno podría apoyar este estatus migratorio y acercarse al presidente Donald Trump para solicitar nuevamente el TPS”, sostiene.

El líder de la Fundación 15 de Septiembre insiste en que la política exterior hondureña será clave para fortalecer la permanencia del beneficio y para exponer ante Washington que las condiciones del país aún no permiten un retorno seguro.

Pero si el fallo es en contra, el panorama cambia drásticamente. Flores no duda en calificar este posible resultado como “catastrófico”.

Significaría que los hondureños quedarían sin freno a la cancelación del TPS, sin permisos de trabajo y expuestos a procesos de deportación.

Sin embargo, aun en ese escenario negativo, el líder migrante sostiene que existe una alternativa: que un nuevo gobierno en Honduras solicite nuevamente el TPS ante la administración Trump.

“Aquí un nuevo gobierno asumiría este problema y están obligados a buscarle sí o sí una solución”, explica.

Para Flores, los beneficiarios del TPS están conscientes de que su futuro está en manos de la Corte, pero también de que el programa es una figura legal que debe respetar procedimientos.

“Si bien es cierto está a discreción del presidente Trump, también se deben respetar los procesos”, recalca. El líder migrante espera que la jueza dé un veredicto este mismo lunes, pues prolongar la decisión aumentaría la angustia de miles de familias.

Mientras llega la hora de la audiencia, los tepesianos viven entre esperanza y temor. La decisión podría garantizarles continuidad migratoria o sumirlos en la incertidumbre absoluta.

Más allá del fallo, el análisis de Flores deja claro que el futuro del TPS no depende únicamente de los tribunales, sino también de la capacidad del próximo gobierno hondureño de gestionar diplomáticamente una protección que, tras más de dos décadas, sigue siendo vital para decenas de miles de compatriotas.