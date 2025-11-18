El presunto asesino de tres hondureños en Texas se hizo violento por videojuegos, aseguran

  1. Inicio
El presunto asesino de tres hondureños en San Antonio, Texas, se hizo violento por jugar Free Fire, aseguran los familiares de las víctimas. Aquí más detalles

  • 18 de noviembre de 2025 a las 08:18
José David Hernández Galo, originario de Villanueva, Cortés, se presentó ante la familia Chacón como un joven aparentemente normal, ganándose su confianza hasta el punto de ser acogido en su hogar, sin embargo, terminó asesinándolos. Los familiares de los hondureños aseguran que el joven se hizo violento porque jugaba Free Fire.

 Fotos: Cortesía redes sociales
La relación de confianza se profundizó especialmente con Sergio Chacón, de 38 años. No solo le ofreció alojamiento, sino que, en un gesto de apoyo, le consiguió un empleo en la misma compañía donde ambos trabajaban. Nadie en el círculo de Sergio, ni él mismo, sospecharía que esta generosidad culminaría en un trágico y violento final.

 Foto: Cortesía redes sociales
La mañana del fatídico sábado 8 de noviembre, esa misma empresa se convirtió en la escena de un triple asesinato. Sergio Chacón fue la primera víctima de José David, hallado sin vida y ensangrentado en su lugar de trabajo, a pesar de la ayuda y oportunidades que le había brindado a su asesino.

 Foto: Cortesía redes sociales
Selvin Chacón, de 48 años, era el segundo hermano y también fue una de las víctimas mortales del ataque perpetrado por Hernández Galo ese día. La tragedia se abatió sobre la familia Chacón de manera incomprensible y brutal, cobrando la vida de ambos hermanos.

 Foto: Cortesía redes sociales
Una tercera víctima fue Karen, una compañera de trabajo. Rosalinda Bautista, madre de Karen, expresó su desconcierto a Univisión, pues conocían al asesino y no encontraban razón alguna para que decidiera quitarles la vida a ella y a los dos hermanos Chacón.

 Foto: Cortesía redes sociales
El cuñado de los hermanos Chacón, Horacio Rodríguez, compartió este asombro, recordando que en el pasado, cuando compartió apartamento con David en Estados Unidos, el joven "se miraba tranquilo". Sin embargo, Rodríguez notó un cambio preocupante en Hernández Galo con el paso del tiempo.

 Foto: Cortesía redes sociales
Esta relación con el videojuego Free Fire era evidente en las redes sociales de José David. Presumía constantemente de sus logros en el juego, y muchas de sus publicaciones estaban enteramente dedicadas a sus avances y hazañas virtuales en el mundo de este videojuego.

 Foto: Cortesía redes sociales
Según un testigo, tras dispararle primero a Sergio Chacón, José David procedió a quitarle la vida a Selvin Danilo Chacón. Luego, cuando Karen le imploró clemencia para sus compañeros, el atacante también acabó con su vida.

 Foto: Cortesía redes sociales
El testimonio del testigo Hipólito Martínez añadió un detalle escalofriante, señalando que una tía del asesino, presente en la escena, le suplicó que no la matara, a lo que José David le perdonó la vida al escuchar que "tenía hijos". Este acto de "perdón" no se extendió a las demás víctimas. Cuando las sirenas de la policía se hicieron audibles, José David intentó escapar, pero su huida fue breve. Se quitó la vida con un disparo en la cabeza. Su cuerpo fue encontrado a escasos metros del lugar donde, momentos antes, había asesinado a los tres hondureños que habían compartido trabajo y, en un caso, un techo y amistad, con él.

 Foto: Cortesía redes sociales
