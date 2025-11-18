El presunto asesino de tres hondureños en Texas se hizo violento por videojuegos, aseguran

El testimonio del testigo Hipólito Martínez añadió un detalle escalofriante, señalando que una tía del asesino, presente en la escena, le suplicó que no la matara, a lo que José David le perdonó la vida al escuchar que "tenía hijos". Este acto de "perdón" no se extendió a las demás víctimas. Cuando las sirenas de la policía se hicieron audibles, José David intentó escapar, pero su huida fue breve. Se quitó la vida con un disparo en la cabeza. Su cuerpo fue encontrado a escasos metros del lugar donde, momentos antes, había asesinado a los tres hondureños que habían compartido trabajo y, en un caso, un techo y amistad, con él.