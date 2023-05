Capturan a Francisco Oropeza, autor de masacre de cinco hondureños en Texas

Desde la noche que sucedió el asesinato, unos 200 policías buscaban al entonces prófugo de la justicia. Se realizó el allanamiento de su casa, donde se hallaron varias armas, y se “peinaron” todas las zonas aledañas a la comunidad, pero el único rastro que dejó fue la ropa que habría usado al momento del ataque, la cual dejó tirada en una zona de difícil acceso para no ser rastreado.

Más temprano, algunos parientes narraron lo traumática que ha sido para ellos la situación, al punto que la familia Rivera-Guzmán no ha vuelto a poner un pie en la casa donde todo ocurrió, pues no logra sacar de sus mentes las duras imágenes y no hay palabras que consuelen a los esposos e hijos de las víctimas.