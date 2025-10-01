Zafarrancho en el carnaval de Choluteca entre caravana de Quintín Soriano y pobladores

Choluteca, Honduras.- El carnaval de Choluteca en conmemoración a los 180 años de aniversario de la ciudad, quedó empañado por un zafarrancho entre una caravana del alcalde Quintín Soriano y un grupo de pobladores, a los cuales el edil señaló de pertenecer al Partido Libertad y Refundación (Libre). En horas de la mañana, a eso de las 10:40, el medio local MetroTV captó el momento en el que la carroza del Partido Liberal, al cual pertenece el edil, intentaba transitar. Sin embargo, un grupo de hombres se puso al frente, lo que desató el conflicto en el cual el propio Soriano estuvo entre los empujones.

Cuando la carroza estaba enfrente de los estudiantes de centros educativos, los cuales se sumaron al carnaval participando con grupos de bandas y palillonas, se desató el zafarrancho. "¿Sabe cuál es el problema? Que este es un partido político. Mi hija va adelante y ese camión le va a pasar por encima", expresó con mucha molestia el padre de una alumna. El periodista insistió en evitar agravar el conflicto y que los estudiantes siguieran su camino, a lo que el padre con enojo replicó "¿cómo va a avanzar si ese pedazo de máquina va enfrente?", refiriéndose a la caravana que portaba una pancarta con la frase "Taiwán volverá". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Varios ciudadanos condenaron el percance, e incluso reprocharon el actuar por parte de Quintín Soriano y sus acompañantes liberales. De igual forma, cuestionaron la falta de organización.

Quintín se defiende