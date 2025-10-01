Zafarrancho en el carnaval de Choluteca entre caravana de Quintín Soriano y pobladores

Choluteca, Honduras.- El carnaval de Choluteca en conmemoración a los 180 años de aniversario de la ciudad, quedó empañado por un zafarrancho entre una caravana del alcalde Quintín Soriano y un grupo de pobladores, a los cuales el edil señaló de pertenecer al Partido Libertad y Refundación (Libre).
En horas de la mañana, a eso de las 10:40, el medio local MetroTV captó el momento en el que la carroza del Partido Liberal, al cual pertenece el edil, intentaba transitar. Sin embargo, un grupo de hombres se puso al frente, lo que desató el conflicto en el cual el propio Soriano estuvo entre los empujones.
Cuando la carroza estaba enfrente de los estudiantes de centros educativos, los cuales se sumaron al carnaval participando con grupos de bandas y palillonas, se desató el zafarrancho.
"¿Sabe cuál es el problema? Que este es un partido político. Mi hija va adelante y ese camión le va a pasar por encima", expresó con mucha molestia el padre de una alumna.
El periodista insistió en evitar agravar el conflicto y que los estudiantes siguieran su camino, a lo que el padre con enojo replicó "¿cómo va a avanzar si ese pedazo de máquina va enfrente?", refiriéndose a la caravana que portaba una pancarta con la frase "Taiwán volverá".
Varios ciudadanos condenaron el percance, e incluso reprocharon el actuar por parte de Quintín Soriano y sus acompañantes liberales. De igual forma, cuestionaron la falta de organización.
Quintín se defiende
Quintín Soriano declaró horas más tarde en el canal HCH que todos los partidos políticos fueron invitados para participar en el carnaval. En el caso de su partido, indicó que la caravana estaba compuesta por 3 mil militantes, alrededor de 40 caballos y otras 400 personas en motocicleta. Reveló que ni el Partido Nacional ni Libre participaron en el carnaval de este año.
Soriano mencionó que con sus correligionarios lanzaban productos que identifican a Choluteca, tales como semillas de marañón, miel y camarones, como muestra de apoyo a la agroindustria y al sector camaronero de la ciudad.
"Vinieron cuatro personeros que yo los conozco y se pusieron en frente del camión. Bueno, toleramos. Pasó el primer instituto, de ahí al segundo, de ahí al tercero y ellos no se apartaban. Entonces, ¿qué pasaba? La gente que estaba conmigo estaba desesperada, entonces, les digo, ´quítense´ y quisieron ponchar las llantas de la plataforma", aseguró.
Afirmó que "eran de Libre. Ellos se pusieron en frente, como que ellos decían ´me atropellan, pero no pasa´".
Desde su perspectiva, el partido de gobierno no participó en el carnaval de este año "porque no tienen gente".
También defendió la presencia de la caravana del Partido Liberal, argumentando que el carnaval lo organiza la alcaldía de Choluteca y que en todos los años son invitados el resto de instituciones políticas, aseverando que no es comparable con los desfiles patrios del Día de la Independencia.
El altercado duró poco tiempo, por lo que los desfiles continuaron con normalidad y los habitantes de Choluteca siguieron festejando.