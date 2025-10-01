  1. Inicio
Con carrozas, música, bailes y bellas palillonas, Choluteca celebra su 180 aniversario​​​​​

Cada 1 de octubre, la conocida como “Sultana del sur” se viste de colores, música y tradiciones para conmemorar su 180 aniversario, reuniendo a sus habitantes en un ambiente de alegría

  • 01 de octubre de 2025 a las 09:09
1 de 12

Desde que recibió el título de ciudad en 1845, Choluteca celebra con orgullo, tradición y amor cada año, donde cientos de estudiantes, habitantes, autoridades locales y fuerzas policiales se suman a este gran evento. Así se está celebrando este día:

Foto: cortesía: Mario Gálvez a EL HERALDO
2 de 12

Choluteca celebra su aniversario cada 1 de octubre en conmemoración a la fecha en que el Congreso Nacional le otorgó el título de ciudad en 1845, siendo este un reconocimiento institucional que marcó un hito en su historia y fomentó el orgullo local.

 Foto: cortesía: Mario Gálvez a EL HERALDO
3 de 12

Cada año, sus habitantes celebran esta fecha con desfiles, música, danzas y actividades culturales que reflejan su identidad y tradiciones.

 Foto: cortesía: Mario Gálvez a EL HERALDO
4 de 12

Aunque la conmemoración honra el pasado, también fortalece el sentido de comunidad y pertenencia entre los habitantes de la región sur de Honduras.

 Foto: cortesía: Mario Gálvez a EL HERALDO
5 de 12

Desde tempranas horas de la mañana, el centro de la ciudad se llenó de carrozas, cuadro de bellas palillonas y bandas musicales que recorrieron las principales calles.

 Foto: cortesía: Mario Gálvez a EL HERALDO
6 de 12

Vehículos, buses y rastras fueron decorados con coloridas telas y antifaces, que dan ambiente a esta fiesta.

 Foto: cortesía: Mario Gálvez a EL HERALDO
7 de 12

Entre los principales atractivos del desfile estuvieron las bellas palillonas, cuyos coloridos uniformes y coreografías cautivaron al público presente.

 Foto: cortesía: Mario Gálvez a EL HERALDO
8 de 12

Instituciones educativas y organizaciones sociales participaron, exhibiendo proyectos artísticos y culturales que representan el talento local.

 Foto: cortesía: Mario Gálvez a EL HERALDO
9 de 12

Los bellos rostros de las estudiantes encantaron a los hondureños que cada año se preparan para visitar este lugar en su aniversario.

 Foto: cortesía: Mario Gálvez a EL HERALDO
10 de 12

Con un desfile conmemorativo en Choluteca, las palillonas hacen sus coreografías en celebración del 180 aniversario de la ciudad.

 Foto: cortesía: Mario Gálvez a EL HERALDO
11 de 12

Su cuadro de excelencia y presentación de cada instituto no pudo faltar, donde desde el más pequeño hasta el más grande se suman a esta fiesta anual.

 Foto: cortesía: Mario Gálvez a EL HERALDO
12 de 12

Con su sonrisa, mucho entusiasmo y una coordinación perfecta, no cabe duda que las palillonas iluminaron los desfiles en la calurosa zona sur.

 Foto: cortesía: Mario Gálvez a EL HERALDO
