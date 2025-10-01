Con carrozas, música, bailes y bellas palillonas, Choluteca celebra su 180 aniversario​​​​​

Desde que recibió el título de ciudad en 1845, Choluteca celebra con orgullo, tradición y amor cada año, donde cientos de estudiantes, habitantes, autoridades locales y fuerzas policiales se suman a este gran evento. Así se está celebrando este día:
Choluteca celebra su aniversario cada 1 de octubre en conmemoración a la fecha en que el Congreso Nacional le otorgó el título de ciudad en 1845, siendo este un reconocimiento institucional que marcó un hito en su historia y fomentó el orgullo local.
Cada año, sus habitantes celebran esta fecha con desfiles, música, danzas y actividades culturales que reflejan su identidad y tradiciones.
Aunque la conmemoración honra el pasado, también fortalece el sentido de comunidad y pertenencia entre los habitantes de la región sur de Honduras.
Desde tempranas horas de la mañana, el centro de la ciudad se llenó de carrozas, cuadro de bellas palillonas y bandas musicales que recorrieron las principales calles.
Vehículos, buses y rastras fueron decorados con coloridas telas y antifaces, que dan ambiente a esta fiesta.
Entre los principales atractivos del desfile estuvieron las bellas palillonas, cuyos coloridos uniformes y coreografías cautivaron al público presente.
Instituciones educativas y organizaciones sociales participaron, exhibiendo proyectos artísticos y culturales que representan el talento local.
Los bellos rostros de las estudiantes encantaron a los hondureños que cada año se preparan para visitar este lugar en su aniversario.
Con un desfile conmemorativo en Choluteca, las palillonas hacen sus coreografías en celebración del 180 aniversario de la ciudad.
Su cuadro de excelencia y presentación de cada instituto no pudo faltar, donde desde el más pequeño hasta el más grande se suman a esta fiesta anual.
Con su sonrisa, mucho entusiasmo y una coordinación perfecta, no cabe duda que las palillonas iluminaron los desfiles en la calurosa zona sur.