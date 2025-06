Xiomara Castro: "sólo dos gobiernos se han preocupado por el deporte"

El primero fue el Nacional de Tegucigalpa y luego siguió el Morazán de San Pedro Sula.

En el génesis de su intervención, Castro Sarmiento aseguró que "aquí solo ha habido dos gobiernos que se han preocupado por el deporte: 2008, el gobierno del Poder Ciudadano, del presidente Zelaya que en aquel entonces se ampliaron estas instalaciones para que pudiera tener mayor cobertura".

En cuanto a lo hecho en el recinto de La Ceiba, que cuesta 34 millones de lempiras, acotó que es un paso más en la historia del deporte.

"Quitamos esas mallas que separan a los aficionados de los deportistas, especialmente como en aquellos estadios de primer mundo y demostrar que en estos estadios nos une no solamente los aficionados, sino que hay una muestra de unidad", dijo.

Tal como ha sido común en sus discursos, Xiomara Castro recordó lo hecho en los últimos tres mandatos del Partido Nacional.

"Estamos claros que con toda la deuda que nos dejaron durante estos 12 años y siete meses es difícil de cumplir con todas las necesidades que existen porque es más fácil destruir como lo hicieron, que reconstruir en apenas tres y cuatro meses", fustigó.

Añadiendo que "no solo es la parte de la infraestructura, también es devolverle la dignidad a un pueblo y todo eso no es fácil, pero lo estamos haciendo. El pueblo tiene que tener la seguridad que lo estamos logrando, pero este proceso de refundación no solo debe ser de cuatro años, esto debe de continuar y debe de estar en las manos del pueblo ese compromiso".

Finalmente dijo que "ya vivimos 12 años siete meses y el pueblo no lo debe de olvidar, los impuestos se han transformado en obras tangibles y sin distingo de colores. No hemos parado un tan solo día de tener proyectos inaugurados, esa es la refundación y seguiremos avanzando".

Xiomara Castro entregará el poder en enero del 2026 tras convertirse en la primera mujer presidenta de Honduras.