Xiomara Castro se incorporará al Parlacen al concluir su mandato

Tegucigalpa, Honduras-La presidenta saliente Xiomara Castro notificó oficialmente al Parlamento Centroamericano (Parlacen) que se incorporará a ese organismo regional al concluir su mandato constitucional, el martes 27 de enero.

La decisión fue comunicada mediante una misiva dirigida a la junta directiva del Parlacen, en la que la mandataria hondureña informó que, al finalizar su periodo como jefa del Ejecutivo, pasará a formar parte del máximo foro de integración política y democrática de Centroamérica.

En el documento, Xiomara Castro, presidenta de Honduras, recordó que su incorporación se ampara en el artículo 2 del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, el cual regula la integración de ese órgano regional.