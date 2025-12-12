Visita de la hija de Juan López a su tumba destaca entre las fotos del año de National Geographic

Colón, Honduras.- La conmovedora foto de la visita de la hija de Juan López en Tocoa, donde descansan los restos de su padre tras su asesinato, fue incluida entre las 25 mejores fotografías del año de National Geographic.

La pequeña Julia López aparece con su rostro inclinado, observando las flores sobre la tumba de su padre, mientras a sus espaldas se encuentran dos miembros de la Policía Nacional de Honduras.

La fotografía fue tomada en Tocoa, Colón, por el explorador y fotógrafo de National Geographic, Brent Stirton, y fue seleccionada entre las “Imágenes del Año 2025” de la reconocida revista, destacando por su fuerza emocional y la historia detrás de Juan López.