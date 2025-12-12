Visita de la hija de Juan López a su tumba destaca entre las fotos del año de National Geographic

Colón, Honduras.- La conmovedora foto de la visita de la hija de Juan López en Tocoa, donde descansan los restos de su padre tras su asesinato, fue incluida entre las 25 mejores fotografías del año de National Geographic.
La pequeña Julia López aparece con su rostro inclinado, observando las flores sobre la tumba de su padre, mientras a sus espaldas se encuentran dos miembros de la Policía Nacional de Honduras.
La fotografía fue tomada en Tocoa, Colón, por el explorador y fotógrafo de National Geographic, Brent Stirton, y fue seleccionada entre las “Imágenes del Año 2025” de la reconocida revista, destacando por su fuerza emocional y la historia detrás de Juan López.
Juan López, conocido por su oposición a una operación minera dentro de un parque nacional, fue uno de los 18 defensores del clima asesinados en el 2024 en Honduras, considerado uno de los países más peligrosos para el activismo ambiental.
La noche del 14 de septiembre de 2024, después de una celebración religiosa en su comunidad, Juan López, quien fue regidor de la alcaldía de Tocoa y reconocido líder ambientalista defensor de los ríos Guapinol y del Parque Nacional Montaña de Botaderos, fue acribillado dentro de su vehículo por un sicario en motocicleta. Hasta el momento, dos personas enfrentan un juicio por el caso.
National Geographic señaló que sus fotógrafos recorrieron diversos rincones del mundo para capturar las imágenes más representativas del año.
Entre cientos de miles de tomas, solo 25 fueron seleccionadas como parte de la serie especial “Imágenes del Año”, en la que se incluye la fotografía realizada en Tocoa.
La revista destacó que estas imágenes buscan resaltar historias humanas, ambientales y culturales que marcaron el 2025, incluyendo momentos que muestran la resiliencia de comunidades afectadas por conflictos socioambientales.