Vicepresidentes de Guatemala y El Salvador se reúnen con Honduras por Plan Trifinio

Tegucigalpa, Honduras.- Con el propósito de abordar la seguridad hídrica, seguridad alimentaria, protección ambiental, restauración de áreas naturales y movilidad laboral, los vicepresidentes de Guatemala y El Salvador junto a la designada presidencial hondureña, Diana Herrera, desarrollan este miércoles el segundo día de la primera reunión oficial de 2026 de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio. La cita, que se desarrolla en Tela, Atlántida, ya que Honduras es sede este año, analiza también los avances en proyectos de infraestructura y conectividad regional. La delegada hondureña junto con Karin Herrera, representante de Guatemala, y Félix Ulloa por El Salvador, son acompañados además por el secretario ejecutivo trinacional, Jorge Urbina, y los directores ejecutivos Nacionales del Plan Trifinio.

La región Trifinio, que comprende aproximadamente siete mil 500 kilómetros cuadrados, reconocidos por Guatemala, El Salvador y Honduras como una unidad ecológica indivisible, posee recursos naturales y fuentes de agua que requieren acciones coordinadas entre los tres países, por lo que la designada presidencial destacó la importancia de que los tres países trabajen unidos frente a desafíos comunes como la sequía y la reducción de las fuentes de agua. Señaló que "Honduras impulsa, además, acciones nacionales en materia de seguridad hídrica y alimentaria, en línea con las prioridades del Gobierno".

Herrera remarcó que las fronteras dividen territorios, pero no las necesidades de sus poblaciones, por lo que llamó a fortalecer el trabajo conjunto entre las tres naciones para generar respuestas concretas a las comunidades de la región del Trifinio. De su lado, la vicepresidenta de Guatemala Karin Herrera, destacó la oportunidad de fortalecer alianzas estratégicas en seguridad alimentaria e hídrica, así como avanzar en mecanismos que permitan ordenar y facilitar la movilidad laboral entre Guatemala y Honduras. Mientras que para el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, el esfuerzo en el Plan Trifinio consiste en mantener los recursos naturales, por ejemplo los ríos de los tres países como el Motagua en Guatemala, el Ulúa en Honduras y el Lempa de El Salvador que nacen en esa zona.