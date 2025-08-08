Tribunal de Honor de Libre se disuelve

Tegucigalpa, Honduras.-El Tribunal de Honor del partido Libertad y Refundación (Libre) se disolvió de manera oficial, luego de la renuncia de la magistrada Patricia Murillo Gutiérrez.
En un comunicado compartido desde el pasado 1 de agosto, el tribunal asegura que las renuncias son irrevocables.
"Solicitamos que la Asamblea restituya urgentemente el Tribunal de Honor de Libre. Que se respete su mandato. Que se le dote del conocimiento institucional y los apoyos necesarios para cumplir con su papel", cita la misiva.
Agrega: "Es una deuda ética inaplazable con el Partido y una deuda del Partido con Honduras".
Tribunal de Honor de Libre
El Tribunal se creó en julio de 2012, durante la primera asamblea del partido. Fue establecido en los estatutos para vigilar y asegurar el cumplimiento de las obligaciones éticas de los militantes.
Mientras estuvo activo emitió fallos contra diputados, alcaldes, regidores y funcionarios acusados de traicionar los principios del partido, incluso enfrentándose a coordinadores nacionales de movimientos internos.
En los últimos años, se han dado de baja varios de sus miembros. Sonia M. Dubón renunció para asumir un cargo público; fue reemplazada por Murillo.
Julio Escoto dimitió en febrero de 2022 tras la crisis en el Congreso Nacional que derivó en un fallo contra Jorge Cálix y otros diputados; también dejó el cargo Hellen Umaña en solidaridad.
Finalmente, en septiembre de 2024, Rodolfo Pastor presentó su renuncia tras ser nombrado embajador, alegando que la campaña política de su hijo comprometía su imparcialidad.