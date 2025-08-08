Tribunal de Honor de Libre se disuelve

Tegucigalpa, Honduras.-El Tribunal de Honor del partido Libertad y Refundación (Libre) se disolvió de manera oficial, luego de la renuncia de la magistrada Patricia Murillo Gutiérrez.

En un comunicado compartido desde el pasado 1 de agosto, el tribunal asegura que las renuncias son irrevocables.

"Solicitamos que la Asamblea restituya urgentemente el Tribunal de Honor de Libre. Que se respete su mandato. Que se le dote del conocimiento institucional y los apoyos necesarios para cumplir con su papel", cita la misiva.

Agrega: "Es una deuda ética inaplazable con el Partido y una deuda del Partido con Honduras".