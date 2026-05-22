"Soy inocente": Expolicía rechaza vinculación por muerte de agentes en Corinto, Omoa

Euceda Barahona, quien aseguró haber servido al Estado por alrededor de 24 años, llegando a ser subcomandante en la jefatura de Colón, se presentó públicamente con un fotograma delictivo este viernes.

Cortés, Honduras.- El expolicía Edwin Euceda Barahona se presentó ante las instalaciones de la Policía Nacional de Colón , para rechazar los recientes señalamiento por el asesinato de cinco agentes de la Dirección Policía Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) en Corinto , Omoa, el reciente jueves 21 de mayo.

Denunció ante los medios que su imagen fue difundida de forma "errónea o malintencionada" por las autoridades policiales.

"Desconociendo de un macabro hecho violento que se suscitó contra miembros de la institución policial en el sector de Corinto, Omoa, Cortés, en horas de la mañana, fue para mí una noticia inesperada", manifestó Euceda Barahona, visiblemente afectado por la publicación de su fotografía en redes.



"Es una situación de verdad muy delicada de la cual públicamente me han expuesto. Espero que la Secretaría de Seguridad, quien lidera y quien dirige la Policía Nacional, ojalá y sea alguna equivocación; espero no haya habido dolo", agregó.



Al ser consultado sobre posibles enemistades dentro la institución que hubiesen motivado la inclusión de su nombre en el expediente de la masacre, el exsubcomandante aclaró que en sus dos décadas de carrera profesional siempre se enfocó en el bienestar del personal y el respeto a la ciudadanía.



Finalmente, el exservidor público envió sus condolencias a las familias de las víctimas de Omoa y reiteró que no posee armas de fuego ni mantiene comunicación con redes criminales, por lo que su presentación voluntaria representa su única defensa para salvaguardar la vida de sus seres queridos.

