Someterán a diagnóstico a 90 mil alumnos para medir su aprendizaje

“Pretendemos conocer desde la raíz de la educación cuáles son las falencias que podríamos tener en el área de español y matemáticas, así podemos fortalecer y capacitar a los docentes y de paso tomar acciones para mejorar estos aspectos. Esto no tiene fines de crítica ni de persecución”, indicó el viceministro de Educación, Edwin Hernández.

Frente a lo anunciado, analistas consideraron que esta implementación no puede llevarse a cabo con las estrategias que han sido plasmadas.

“Nosotros ya sabemos prácticamente que los resultados serán negativos, teniendo en cuenta el impacto que dejó la pandemia por covid-19. No es que las evaluaciones no son importantes, sin embargo, la propuesta actual debería de ser ¿qué están haciendo ellos por esos factores asociados? No se trata de ir conociendo en el proceso de los cuatro años que tienen de gobierno”, dijo Johnny Varela, analista educativo.