Socios de Koriun bloquean entradas a Choloma para exigir devolución de su dinero

Los manifestantes denunciaron que, hasta el momento, no han recibido soluciones concretas por parte del Gobierno ni de las instituciones encargadas del caso, por lo que aseguraron que mantendrán las acciones de presión hasta recuperar sus aportaciones.

Choloma, Honduras.- Decenas de socios de la empresa Koriun realizaron la mañana de este viernes una protesta en Choloma , Cortés, bloqueando varias entradas y vías de acceso al municipio para exigir a las autoridades una respuesta sobre la devolución de su dinero.

“Queremos respuestas y que nos digan qué va a pasar con nuestro dinero”, expresaron algunos de los protestantes durante la toma de carreteras, que provocó congestionamiento vehicular en la zona.

Los socios reiteraron que las autoridades gubernamentales deben reunirse con ellos para brindar alternativas y explicar el avance de las investigaciones relacionadas con la empresa Koriun, señalada por operar bajo un esquema financiero irregular.

Koriun ofrecía rendimientos del 5% semanal, equivalente a un 20% mensual, pese a no contar con autorización de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS). Según las investigaciones, la empresa captaba dinero de nuevos inversionistas para pagar ganancias a socios antiguos, práctica conocida como esquema Ponzi.

Las autoridades estiman que la empresa operaba en al menos siete departamentos del país y contaba con aproximadamente 35 mil aportantes.

El pasado 23 de abril de 2025, el Ministerio Público, en conjunto con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), ejecutó aseguramientos en oficinas de Koriun ubicadas en Choloma y otras ciudades del país.

Durante las operaciones, las autoridades decomisaron bienes, vehículos, cuentas bancarias y encontraron más de 358.7 millones de lempiras en efectivo, además de 69.2 millones depositados en instituciones financieras.

Por este caso, cuatro personas enfrentan procesos judiciales por los delitos de lavado de activos y asociación para delinquir, mientras las investigaciones continúan para determinar el alcance de las operaciones de la empresa y la posible recuperación de fondos para los afectados.