Sismo de magnitud 3.6 sacude Puerto Cortés, al norte de Honduras

Cortés, Honduras.- La mañana de este miércoles -14 de enero- se registró el segundo sismo del año 2026 con una magnitud de 3.6 en la escala de Richter, según informó la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).
El epicentro del temblor fue ubicado a 49 kilómetros de Puerto Cortés, Cortés, y a 237 kilómetros de Tegucigalpa, capital del país
"Esta mañana del miércoles 14 de enero se registró un sismo de magnitud 3.6 con profundidad de 3 km, localizado en el Caribe hondureño, precisamente a 49 km de Puerto Cortés", indica el reporte.
Según informaron, el sismo tuvo una latitud de 16.19 grados norte y una longitud de 87.66 grados oeste.
El movimiento telúrico, de acuerdo con las autoridades, se registró a las 08:31 de la mañana.
Hasta el momento, las autoridades no han informado si el sismo dejó personas heridas o daños estructurales.
La semana pasada, el 9 de enero, fue registrado el primer sismo de magnitud 5.0, con una profundidad de 1 kilómetro y localizado a 66 kilómetros de Puerto Cortés, en el Caribe hondureño.
Las autoridades de Copeco dieron a conocer que el temblor ocurrió a 267 kilómetros de Tegucigalpa y a 66 kilómetros de Puerto Cortés.