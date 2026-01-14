Sismo de magnitud 3.6 sacude Puerto Cortés, al norte de Honduras

Cortés, Honduras.- La mañana de este miércoles -14 de enero- se registró el segundo sismo del año 2026 con una magnitud de 3.6 en la escala de Richter, según informó la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

El epicentro del temblor fue ubicado a 49 kilómetros de Puerto Cortés, Cortés, y a 237 kilómetros de Tegucigalpa, capital del país

"Esta mañana del miércoles 14 de enero se registró un sismo de magnitud 3.6 con profundidad de 3 km, localizado en el Caribe hondureño, precisamente a 49 km de Puerto Cortés", indica el reporte.