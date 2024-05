Sarahí Cerna pretendía realizar sesión en hotel más caro de Honduras, según Carlos Aguilar

El exfuncionario increpó a Sarahí Cerna durante su participación en el foro televisivo Frente a Frente, señalando que ella se molestó con él porque no firmó una solicitud para autorizar la celebración de la reunión en un local ubicado en San Pedro Sula.

“Yo creo que las apreciaciones de la ministra son inexactas, usted sabe el por qué de su incomodidad. Yo pienso que la ministra con esa mezcla de soberbia e incapacidad se molestó porque yo no firmé una solicitud para que una sesión de junta directiva se llevara a cabo en el hotel más caro del país en San Pedro Sula”, reveló Aguilar.

“Eso no lo iba a hacer ministra, jamás me voy a arriesgar yo a que con los recursos del Seguro Social, por instrucciones suyas, nos fuéramos a sesionar en el hotel más caro de Honduras. Íbamos a gastar cerca de 300 mil lempiras en una sesión”, añadió.

Las declaraciones de Carlos Aguilar surgen pocos días después de que Sarahí Cerna revelara que el exdirector ejecutivo tenía marcadas diferencias y una mala relación con los integrantes de la junta directiva del IHSS.

Asimismo, Cerna atizó contra Aguilar diciendo que él no supo dar el ancho en su puesto en el Seguro Social y lo acusó de realizar visitas a diferentes departamentos sin el aval de la junta directiva.

“Cómo estamos pensando en construir más hospitales cuando ni siquiera ha sido capaz de abastecer los principales. Creo que usted no supo dar el ancho en el puesto, sino que únicamente se dedicó a andar de departamento en departamento sin el consentimiento de la junta directiva, desconocíamos lo que usted andaba haciendo”, apuntó la ministra de Trabajo.

“Nosotros nos enterábamos por los medios de comunicación, desde ahí usted tenía una mala relación con la junta directiva, desde el momento que los sectores desconocían que es lo que usted hacía por allá”, agregó Cerna.

Carlos Aguilar desmintió haber tenido agendas ocultas en su gestión al frente del IHSS y lamentó que no se pudieran iniciar proyectos como la construcción de nuevos centros hospitalarios.

“Recibo instrucciones de Casa de Gobierno de dejar en pausa el tema de los hospitales y que me dedique al manejo del día a día, compra de medicamentos, jeringas, etc, no conté con ese apoyo y ese es el momento culminante”, declaró Aguilar para el foro Frente a Frente.

Cabe recordar que Aguilar prometió la construcción de nuevos hospitales de IHSS en ciudades como La Ceiba, Danlí, Copán y Choluteca en el marco de la aprobación de la “Regulación de Aportaciones y Cotizaciones del IHSS”.