Carlos Aguilar: “Desde Casa Presidencial me dijeron que pausara la construcción de hospitales”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Por no contar el apoyo para la construcción de hospitales que había prometido y con el fin de “no quedar como incapaz”, el ahora exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Carlos Aguilar, nuevamente se refirió a los motivos de su renuncia al frente de la institución.

“Recibo instrucciones de Casa de Gobierno de dejar en pausa el tema de los hospitales y que me dedique al manejo del día a día, compra de medicamentos, jeringas, etc, no conté con ese apoyo y ese es el momento culminante”, declaró Aguilar para el foro Frente a Frente.

Cabe recordar que Aguilar prometió la construcción de nuevos hospitales de IHSS en ciudades como La Ceiba, Danlí, Copán y Choluteca en el marco de la aprobación de la “Regulación de Aportaciones y Cotizaciones del IHSS”.

Al ser consultado sobre la persona que giró la instrucción, Aguilar reveló que se trató de la “máxima autoridad política del país”, lo que consideró como una “profunda contradicción”.

“Yo fui propuesto por esa máxima autoridad, creo que debo decirlo con transparencia y así lo he expresado, fue sorprendente, jamás espere que esto se iba a dar de esta manera hay una profunda contradicción que todavía yo me pregunto ¿por qué?, si este es un proyecto que va a beneficiar a lo cerca de 2 millones de afiliados que hay en Honduras”.

Posteriormente, Aguilar confirmó que la decisión fue ordenada por la presidenta Xiomara Castro y afirmó que no “tuvo respuesta” de la razón por la que el proyecto de expansión del IHSS “no fue apoyada”.

“Mi cercanía afectiva con la presidenta, con su familia a quien sigo guardando un enorme respeto y un enorme cariño, pero esa respuesta no la tengo, no he logrado determinar y ante esa incertidumbre es lógico que no podía yo seguir también insistiendo en esto”, agregó el extitular del instituto de previsión.

A criterio de Aguilar, la construcción de hospitales era el “gran proyecto” de su gestión para mejorar la seguridad social, pero de manera “sorprendente” no contó con el apoyo del Ejecutivo.

“Este enorme proyecto que como lo dije muchas veces se iba a marcar un antes y un después en la historia de la Seguridad Social de Honduras preferí mejor hacerme un lado y no quedar, como una persona que prometió y no logró cumplir”, declaró el galeno.