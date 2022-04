Salvador Nasralla: Sociedad civil debería nombrar a la Corte Suprema de Justicia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Alejar las viejas prácticas ligadas a los vicios de la política vernácula en Honduras, tendente a la elección de los futuros 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del fiscal general del Estado, ha solicitado el designado presidencial Salvador Nasralla.

Para Nasralla, quien debe nombrar a los nuevos magistrados y al fiscal general es la sociedad civil, “pero no la nueva sociedad civil, no la sociedad civil que conocemos tradicionalmente, en la que hubo un señor evangélico y otras dos personas que no eran otra cosa que representantes de Juan Orlando Hernández”.



El político reconoció que urge el cambio de los actores judiciales de ambas instituciones, pero “lo más probable es que lo dejen terminar su período, porque va a tomar un poco de tiempo seleccionar a los 45 nominados y luego la elección que se tiene que realizar en los primeros días de febrero o en los últimos días de enero”.

Proyectos en el CN

Nasralla reveló que hay tres proyectos que serán discutidos en el Congreso Nacional para darle un rumbo distinto a la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia y del fiscal general.

“Yo he estado en la última semana, sentado en la misma mesa con Fátima Mena, con Edmundo Orellana y con Gabriela (Castellanos); por lo tanto, lo lógico sería que se sumaran esos tres proyectos para ver qué cosas tienen en común y qué cosas adicionales presentan cada uno para hacer un solo proyecto que sea el que mande la elección de la Corte y del fiscal general”, fustigó.

El designado presidencial y presidente del Partido Salvador de Honduras (PSH) dijo que no debería darse una repartición de fuerzas y que de nuevo la clase política se repartiera los puestos; en este caso cinco magistrados por cada uno de los partidos denominados grandes en el país.



“De la misma manera, el Consejo Nacional Electoral decide al presidente entre los partidos políticos que están participando; a mí me tenían hecho ya el fraude, ¿por qué hice yo la alianza?: porque a mí hasta me dijeron los votos que iba a sacar”, aseguró Nasralla.

Censuró que “en la Corte no debería haber ningún representante de ningún partido político. En Honduras hay, como en todos los países, gente sana, abogados y notarios honrados que pueden tomar las decisiones independientemente de su color político o de haber estado metidos en política”.



