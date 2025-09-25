  1. Inicio
Rixi amenaza con aprobar una Ley de Justicia Tributaria "más fuerte" si gana las elecciones

El Ejecutivo presenta la Ley de Justicia Tributaria como una vía para corregir desigualdades; sin embargo, críticos sostienen que la propuesta carece de consenso y podría frenar la inversión privada

Rixi Moncada mientras pronunciaba su discurso en la Rivera Hernández de San Pedro Sula.

 Foto: Cortesía de Comisión de Campaña de Libre

Tegucigalpa, Honduras.- La candidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, amenazó que, si el Congreso Nacional no aprueba en esta legislatura el proyecto de Ley de Justicia Tributaria, ella —si gana las elecciones— presentará una propuesta “mucho más fuerte y más contundente”.

La aspirante del oficialismo emitió la advertencia la noche del miércoles durante un mitin en el sector Rivera Hernández de San Pedro Sula.

“Es mejor que le ayuden aprobar dicho proyecto de ley, porque si no se aprueba en este periodo, lo que viene tiene que ser mucho más fuerte y más contundente, todos los ricos deben pagar impuestos, no debe haber excepciones”, advirtió.

La candidata oficialista enfatizó que, en caso de ganar Libre, impulsarán iniciativas más severas que harán que el actual proyecto “se vea muy suave”.

Moncada añadió que encabezará personalmente los proyectos de reforma que entregarán al nuevo Congreso, acompañada de sus seguidores, con el argumento de que los cambios son necesarios para “que en el país haya justicia”.

La Ley de Justicia Tributaria, impulsada por el gobierno de Xiomara Castro, busca reformar el sistema fiscal eliminando las exoneraciones.

El Ejecutivo la presenta como una vía para corregir desigualdades y aumentar la recaudación; sin embargo, críticos sostienen que la propuesta carece de consenso y podría frenar la inversión privada en el país.

El proyecto ha desatado un fuerte enfrentamiento político y económico: las principales organizaciones empresariales y las bancadas de los partidos Nacional y Liberal lo rechazan de manera frontal, argumentando que afectará la competitividad y la generación de empleo.

