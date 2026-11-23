Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional realizará un diagnóstico integral en los centros pedagógicos de internamiento de menores infractores con el objetivo de impulsar reformas legales que incluyen aumentar la pena máxima actual de ocho años e incluso evaluar el juzgamiento como adultos para adolescentes que participen en estructuras terroristas, maras y pandillas. La revisión forma parte de la nueva etapa de reformas penales contra el crimen organizado y será abordada este jueves 26 de noviembre por la junta directiva y los jefes de bancada, en el marco de la primera rendición de cuentas que presentarán los operadores de justicia ante el Poder Legislativo. "Ahora tenemos que pasar a revisar los centros de internamiento donde están los menores infractores; vamos a hacer un diagnóstico y después vamos a determinar qué tipo de reforma llevamos a cabo para fortalecerlos", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.

Actualmente, el sistema de justicia penal juvenil en Honduras es administrado por el Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (Inami) y opera principalmente a través de cuatro centros pedagógicos de internamiento en el país. Se trata del Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo, ubicado en el valle de Támara, Francisco Morazán; y el Centro Pedagógico Jalteva, situado en Cedros, Francisco Morazán, para varones, además del Centro Pedagógico Sagrado Corazón de María en Tegucigalpa, destinado a mujeres, y el Centro Pedagógico El Carmen en San Pedro Sula, Cortés. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

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