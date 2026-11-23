Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional realizará un diagnóstico integral en los centros pedagógicos de internamiento de menores infractores con el objetivo de impulsar reformas legales que incluyen aumentar la pena máxima actual de ocho años e incluso evaluar el juzgamiento como adultos para adolescentes que participen en estructuras terroristas, maras y pandillas.
La revisión forma parte de la nueva etapa de reformas penales contra el crimen organizado y será abordada este jueves 26 de noviembre por la junta directiva y los jefes de bancada, en el marco de la primera rendición de cuentas que presentarán los operadores de justicia ante el Poder Legislativo.
"Ahora tenemos que pasar a revisar los centros de internamiento donde están los menores infractores; vamos a hacer un diagnóstico y después vamos a determinar qué tipo de reforma llevamos a cabo para fortalecerlos", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.
Actualmente, el sistema de justicia penal juvenil en Honduras es administrado por el Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (Inami) y opera principalmente a través de cuatro centros pedagógicos de internamiento en el país.
Se trata del Centro Pedagógico de Internamiento Renaciendo, ubicado en el valle de Támara, Francisco Morazán; y el Centro Pedagógico Jalteva, situado en Cedros, Francisco Morazán, para varones, además del Centro Pedagógico Sagrado Corazón de María en Tegucigalpa, destinado a mujeres, y el Centro Pedagógico El Carmen en San Pedro Sula, Cortés.
Penas
De acuerdo con el Código de la Niñez y la Adolescencia vigente, la edad mínima de responsabilidad penal juvenil es de 12 años y la sanción privativa de libertad máxima que puede imponerse a un adolescente infractor es de hasta ocho años, independientemente de la gravedad del crimen cometido.
"Hoy existe un escalón de hasta ocho años, es el mayor número de pena que puede aplicársele a un menor infractor; habrá que revisar si se aumenta la pena dependiendo del delito y dependiendo de la edad", afirmó Zambrano.
El titular del Legislativo adelantó que en la mesa de discusión también figura una reforma de alto impacto jurídico orientada a modificar el tratamiento penal cuando se compruebe que un adolescente actúa como integrante activo de asociaciones ilícitas o estructuras terroristas.
"El otro tema que está en la mesa, que abriría bastante debate, es que a los menores de edad que participen en organizaciones y estructuras terroristas se les pueda aplicar una pena como mayor de edad", sostuvo el diputado.
La propuesta surge semanas después de que el Congreso aprobara y publicara en el Diario Oficial La Gaceta las reformas que castigan con penas de 40 años de cárcel hasta privación de libertad de por vida a los adultos y cabecillas de estructuras criminales que recluten o utilicen a menores de edad para cometer delitos como extorsión, sicariato o tráfico de drogas.
Con la evaluación prevista para este jueves junto a los operadores de justicia, el Congreso buscará determinar las vulnerabilidades de seguridad y rehabilitación en los centros del Inami antes de turnar el paquete de reformas a dictamen legislativo.