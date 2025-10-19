Rescatan a perrito de tres patas que estaba atrapado en el río Guacerique

Tegucigalpa, Honduras.- En medio de los estragos causados por las lluvias en Tegucigalpa, el Cuerpo de Bomberos rescató a un perrito de tres patas que había quedado atrapado durante cinco días a la orilla del río Guacerique en Tegucigalpa.
El animal, debilitado y cubierto de lodo, se aferraba a un pequeño montículo de tierra sin poder moverse, expuesto al riesgo de ser arrastrado por la corriente.
Con cuerdas, arneses y equipo especializado, los bomberos descendieron hasta la ribera y realizaron una maniobra que combinó técnica, paciencia y cuidado.
Posteriormente, cargaron al perrito en brazos y luego en hombros hasta una zona segura, mientras el can parecía agradecer el gesto de haberle salvado la vida.
El hecho fue presenciado por varios vecinos, quienes celebraron el momento en que el animal fue puesto a salvo tras varios días de lucha por sobrevivir.
La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) extendió este domingo la alerta roja para los departamentos de Valle y Choluteca, así como para el municipio del Distrito Central, en Francisco Morazán.
El número de personas muertas por las lluvias en Honduras subió este domingo a 16, mientras que las afectadas superan los 34.000, informaron las autoridades.
Esto debido a las crecidas de los ríos Choluteca y Goascorán, la saturación de suelos y los daños provocados por las lluvias en las últimas horas.