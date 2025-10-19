  1. Inicio
Rescatan a perrito de tres patas que estaba atrapado en el río Guacerique

Los bomberos realizaron el humanitario rescate del perrito que no podía nadar debido a que le falta una pata; estuvo por cinco días atrapado en un remanso del río Guacerique

  • 19 de octubre de 2025 a las 17:18

Tegucigalpa, Honduras.- En medio de los estragos causados por las lluvias en Tegucigalpa, el Cuerpo de Bomberos rescató a un perrito de tres patas que había quedado atrapado durante cinco días a la orilla del río Guacerique en Tegucigalpa.

El animal, debilitado y cubierto de lodo, se aferraba a un pequeño montículo de tierra sin poder moverse, expuesto al riesgo de ser arrastrado por la corriente.

Con cuerdas, arneses y equipo especializado, los bomberos descendieron hasta la ribera y realizaron una maniobra que combinó técnica, paciencia y cuidado.

Posteriormente, cargaron al perrito en brazos y luego en hombros hasta una zona segura, mientras el can parecía agradecer el gesto de haberle salvado la vida.

El animal se mostró manso y débil tras rescatado.

(Foto cortesía: Bomberos. )

El hecho fue presenciado por varios vecinos, quienes celebraron el momento en que el animal fue puesto a salvo tras varios días de lucha por sobrevivir.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
