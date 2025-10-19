Rescatan a perrito de tres patas que estaba atrapado en el río Guacerique

Tegucigalpa, Honduras.- En medio de los estragos causados por las lluvias en Tegucigalpa, el Cuerpo de Bomberos rescató a un perrito de tres patas que había quedado atrapado durante cinco días a la orilla del río Guacerique en Tegucigalpa.

El animal, debilitado y cubierto de lodo, se aferraba a un pequeño montículo de tierra sin poder moverse, expuesto al riesgo de ser arrastrado por la corriente.

Con cuerdas, arneses y equipo especializado, los bomberos descendieron hasta la ribera y realizaron una maniobra que combinó técnica, paciencia y cuidado.

Posteriormente, cargaron al perrito en brazos y luego en hombros hasta una zona segura, mientras el can parecía agradecer el gesto de haberle salvado la vida.