Se congregaban en iglesia adventista: quiénes eran Luis y Alejandra, pareja hallada muerta en Tatumbla

Una profunda consternación embarga a las familias y allegados de Luis Alonso Oseguera Betancourth y Nicol Alejandra Figueroa López, una pareja de jóvenes cristianos que fue encontrada sin vida el viernes 17 de octubre dentro de una cabaña de un hotel en la aldea Nueva Tatumbla, Francisco Morazán.
De acuerdo con la información recabada, Luis y Alejandra eran fieles congregantes de una iglesia adventista ubicada en el sector de Las Crucitas, en Comayagüela.
Ambos eran descritos por amigos y vecinos como personas tranquilas y amables.
Nicol Alejandra era ingeniera graduada de la Universidad Metropolitana de Honduras.
Mientras que Luis trabajaba como proveedor de una reconocida empresa de alimentos.
La pareja residía en la colonia Soto, cerca de los mercados de Comayagüela, y tenía planes de casarse próximamente.
Según el informe policial preliminar, los jóvenes llegaron a la cabaña el jueves 16 de octubre para celebrar su aniversario de noviazgo.
Al día siguiente, un empleado del hotel se percató de que no respondían al llamado para el desayuno y, al ingresar a la habitación, los encontró sin vida.
Ambos presentaban espuma en la boca y aparentes signos de intoxicación.
Los cuerpos fueron trasladados a la morgue capitalina, donde se les practicarán las autopsias correspondientes para determinar la causa exacta de muerte.
Durante el velorio realizado en la iglesia adventista donde se congregan, el padre de Luis expresó entre lágrimas el profundo dolor por la pérdida de su hijo. “Desde muy pequeño hicimos muchos viajes, muchas experiencias. Si algo tenía que hacer me decía ‘hagámoslo juntos’. Le gustaba andar conmigo, aprendió mucho”, dijo conmovido.
“Es un dolor grande, incomparable, no se aguanta, pero confiamos en Dios”, agregó.
Las autoridades continúan con las diligencias para determinar si la intoxicación fue accidental o si hubo otro factor involucrado.