Los sindicalistas aducían que las contrataciones laborales realizadas por Cerrato no cumplían con el perfil profesional idóneo para desempeñar dichos cargos. Además, solicitaron la retención de los capacitadores que actualmente trabajan en el instituto.

Precisamente por eso, también solicitaron que las 200 plazas que presuntamente existen, sean asignadas a través de un concurso donde los aspirantes demuestren estar aptos.

Ante esto, el ahora exdirector, Fredis Cerrato, reaccionó declarando que el “sindicato quiere quedarse con el manejo administrativo de las plazas”.

Sumado a ello, Cerrato expresó que no se le podía limitar a contratar solo gente de Libre, no sin antes dejar claro que el no inducía a miembros de ningún colectivo a enfrentarse a los manifestantes.