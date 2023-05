Colectivos de Libre agreden a policía durante protesta en el Infop

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Lo que comenzó como una toma de las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) por parte de algunos empleados, se convirtió en un conflicto, cuando miembros de colectivos de Libre llegaron para intentar desalojarlos.

Desde muy temprano, varios centros del Infop a nivel nacional amanecieron cerrados, con la Bandera de Honduras y la del Partido Libertad y Refundación (Libre) colgadas en los portones, pues los manifestantes aseguraban que no se retomarían las funciones hasta ser escuchados.

Las principales exigencias del sindicato son que se sometan a concurso 200 plazas que aseguran existen en esta institución y que no se repartan por afinidad política como ha sucedido en otras ocasiones. Además piden materiales, pues afirman que los talleres no se pueden impartir a los estudiantes si no tienen las herramientas necesarias.