Generalizado rechazo contra la Ley de Junta Nominadora de la Corte Suprema de Justicia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las reformas y aprobación de la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha generado el rechazo de varios sectores, entre ellos la sociedad civil, la empresa privada y hasta la Iglesia Católica.

En su pronunciamiento oficial, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) manifestó que “nuevamente representantes de los partidos políticos en el Congreso Nacional, con sus decisiones han defraudado la confianza del pueblo hondureño”.

En el mismo sentido, el director ejecutivo del Cohep, Armando Urtecho, criticó que “a menos de una semana se aprueba una ley -que no decimos que es mala- si no que le quitaron requisitos de idoneidad para los que van a postularse como autopropuestos”. Agregó: “Apoyamos la propuesta original del doctor Edmundo Orellana, por que era lo correcto, sin embargo, lo que hicieron algunos diputados ayer (lunes) no fue lo correcto. Los diputados que más hablaban de honestidad y de lucha contra la corrupción, olvidaron esos principios”.

