Quintín Soriano celebró su cumpleaños marchando con la población de Choluteca

Muchas personas se preguntaron si Soriano realizaba esta actividad como una antesala a su precandidatura a la presidencia de Honduras por el Partido Liberal, sin embargo, él aseguró que lleva muchos años celebrando su natalicio de esta manera y pronunciarse en favor de la democracia.

“Anoche (viernes), compartimos una cena con 52 alcaldes liberales de diversos municipios. Este encuentro es en honor a mi cumpleaños y no marca el lanzamiento de una candidatura política. No se trata de lanzar candidaturas; nuestro propósito es demostrar que el municipalismo se une en torno a la defensa de la democracia en nuestro país”, enfatizó.



Cabe mencionar que en mayo, el alcalde de Choluteca confirmó a EL HERALDO sus intenciones de competir por la presidencia de Honduras, algo con lo que muchos pobladores del sur estarían de acuerdo.

“Ya he andado recorriendo varias partes de Honduras. Me he metido a los mercados a hablar con la gente y les he contado sobre mi gestión en Choluteca y la verdad que nadie me ha dicho algo malo, así que siento que vamos por buen camino, pero tengo que recorrer todo el país”, dijo Soriano en aquel momento.