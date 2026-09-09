"Que sea este año": CNA pide a Tomás Zambrano fijar fecha para discutir reformas electorales

Tegucigalpa, Honduras.- Nueve meses han pasado desde que el actual Congreso Nacional asumió funciones y prometió impulsar reformas electorales, recordó Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), quien solicitó al presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, poner fecha para la discusión de las mismas. “Que sea este año. Diputadas y diputados, podemos perder muchas cosas como país, pero no la democracia. Por eso necesitamos reformas electorales, y no hablamos de reformas para llenar leyes con artículos nuevos”, dijo Castellanos en un video. La directora del CNA recalcó que Honduras necesita un sistema que “permita elecciones confiables, instituciones legítimas, participación ciudadana y estabilidad para gobernar”.

Castellanos recordó que “en 2025 vivimos la incertidumbre, cuestionamos las reglas del juego y conocimos las debilidades del proceso electoral. Hace unos meses había algo en que todos parecíamos coincidir: que el sistema efectivamente necesitaba reformas”. Seguidamente, recordó que el actual Congreso Nacional lleva nueve meses desde que asumió funciones y que “prometió impulsar las reformas desde el primer día. Por lo tanto, a la Comisión de Asuntos Electorales le corresponde algo más que mantener abierta la discusión”.

Castellanos solicitó: “Presidente Tomás Zambrano, póngale fecha a esta discusión. Que el país sepa cuándo van a comenzar y cuándo podrían estar aprobadas las reformas. Sabemos que hay propuestas presentadas que están encaminadas a discutir plazos, quórums y sanciones”. Gabriela Castellanos sostuvo que 2026 no puede terminar solamente con mesas técnicas, reuniones y propuestas. Este año debe finalizar con reformas que estén a la altura de las lecciones que dejó Honduras en 2025 y de la democracia que se quiere construir de aquí en adelante. “Si hay un momento para hacerlas, que sea este año”, concluyó.