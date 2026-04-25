Pueblos indígenas de Honduras reclaman frenar la destrucción de la Biosfera Río de Plátano

Tegucigalpa, Honduras.- Líderes de los pueblos indígenas miskitu, tawahka, pech y garífuna de Honduras alertaron este viernes al Gobierno sobre el deterioro crítico de la Biosfera del Río Plátano, Patrimonio de la Humanidad, y exigieron reconocer la autonomía indígena para frenar la deforestación, asentamientos y apertura ilegal de carreteras, con denuncias de presencia de narcotráfico y expansión ganadera en la reserva. La alerta fue expresada por líderes de las cuatro etnias, del departamento de Gracias a Dios, al este, fronterizo con Nicaragua, en un 'Diálogo Intercultural Pueblos Indígenas y Gobierno Central-Ministerios Afines' que se celebró en Tegucigalpa, informó el coordinador de la Defensoría de Pueblos Indígenas y Afrohondureños del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Frank Cruz. La Biosfera del Río Plátano y su "situación de agonía nos llama a que todas las instituciones nos pongamos a la orden de los pueblos indígenas del departamento de Gracias a Dios y del pueblo hondureño en general, porque es un problema que nos importa a todos", agregó.

"La preocupación se centra en que la salud del ecosistema ha sido degradada por diversas causas externas, al punto de no recuperarse solo con planes técnicos o vigilancia militar, sino con el reconocimiento efectivo de la autonomía indígena sobre su territorio ancestral", enfatizó. Los líderes indígenas concluyeron con un pronunciamiento, que será remitido al poder Ejecutivo. La Biosfera del Río Plátano ha venido sufriendo severos daños desde la segunda mitad del siglo pasado, con el agravante, según denuncias de pobladores y defensores del ambiente, de que narcotraficantes también operan en la reserva natural. Durante el gobierno que presidió Xiomara Castro (2022-2026), incluso hubo una denuncia de la apertura de una carretera de cinco kilómetros en el núcleo de la Biosfera del Río Plátano, en la que estarían implicados narcotraficantes, ganaderos y agricultores del sector.