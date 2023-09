Publicación de proyecto de presupuesto en La Gaceta es lo aprobado en Consejo de Ministros y no de manera definitiva

Agregó: “En este contexto, es importante aclarar que la acción del Ejecutivo se limita a la publicación de un acto administrativo que aprueba el proyecto. En ningún caso podemos afirmar que esto constituye la ley de presupuesto que nosotros debemos aprobar o modificar en el Congreso Nacional”.

Sobre el mismo particular el abogado Constitucionalista, Juan Carlos Barrientos aseveró que “el hecho que nunca se haya publicado un PCM que contiene el proyecto de presupuesto, no quiere decir que no se deba hacer. No quiere decir que el presupuesto ya esté aprobado, lo que está publicado es el PCM”.