Empleados del Hospital Escuela protestan por falta de pagos

Según los manifestantes, aún no han recibido su salario correspondiente a los meses de enero y febrero, lo que significa que llevan sin cobrar desde el año anterior.

Asimismo, los empleados expresaron su frustración al afirmar que, a pesar de las repetidas gestiones, aún no han recibido respuestas claras ni una solución a su situación.

En palabras de una de las manifestantes: “Aquí solo estamos los que nos adeudan, los que si están pagados no colaboran, nadie nos acuerpa, solo nosotros estamos sintiendo este dolor, no tenemos ni siquiera para un chicle”.

Los trabajadores del hospital aseguraron que algunos de sus compañeros sí han recibido el pago, pero aclararon que aquellos que ya fueron remunerados no participaron en la protesta.

Algunos de los manifestantes incluso mencionaron que ni siquiera están registrados en el sistema, lo que agrava aún más la situación.

“Somos más de 300, supuestamente estamos en la base de datos, pero cuando preguntamos nos ponen excusas, he ido más de tres veces a la Sesal y no resuelven, tengan empatía con nosotros”, manifestó una enfermera.

Pero, la situación es más grave para los empleados por contrato, quienes solo reciben excusas y no se les garantiza una fecha para el pago, afirmaron.

Además, los trabajadores denunciaron que las autoridades del Hospital Escuela les indican que deben acudir a la Secretaría de Salud (Sesal), pero allí se les informa que deben gestionar su reclamo directamente en el hospital, lo que genera un círculo de falta de respuestas.

“Se tiran la pelota, aquí no hay formalidad, aquí no hay empatía y ya no podemos”, lamentó una de las empleadas.

En la protesta se encontraban médicos, enfermeras y personal administrativo del hospital.