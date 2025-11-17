Pronostican lluvias para este martes 18 de noviembre en varias regiones de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Condiciones climáticas frescas y lluvias aisladas se prevén este martes -18 de noviembre- en varias regiones de Honduras, debido al ingreso de humedad del mar Caribe al territorio nacional, informó Will Ochoa, pronosticador de turno de Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).
“Se nos estarán generando precipitaciones débiles y aisladas, más que todo para el sector norte, noro-occidente y el sector noro-oriental”, indicó Ochoa.
En horas de la tarde, la brisa proveniente del Océano Pacífico provocará lluvias y chubascos ocasionales, de débiles a moderados, con actividad eléctrica aislada en occidente, suroccidente y la región central. Para el resto de las regiones se esperan condiciones secas.
Los oleajes serán normales tanto en el Golfo de Fonseca como en la costa norte, alcanzando aproximadamente tres pies de altura, agregó el pronosticador.
Temperaturas
Respecto a las temperaturas, Tegucigalpa registrará una máxima de 28 grados y una mínima de 17 grados. La región central alcanzará los 31 grados de máxima y 20 de mínima, mientras que la región insular tendrá 30 grados como máxima y 24 de mínima.
La región norte y oriental presentarán máximas de 31 grados con mínimas de 22 y 21 grados, respectivamente. La región sur será la más cálida, con 35 grados de máxima y 24 de mínima, mientras que occidente registrará 29 grados de máxima y 14 de mínima.
“Estas condiciones reflejan la influencia combinada del Caribe y el Pacífico sobre nuestro país, generando lluvias dispersas en algunos sectores y tiempo seco en otros”, concluyó.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).