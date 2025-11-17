Pronostican lluvias para este martes 18 de noviembre en varias regiones de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Condiciones climáticas frescas y lluvias aisladas se prevén este martes -18 de noviembre- en varias regiones de Honduras, debido al ingreso de humedad del mar Caribe al territorio nacional, informó Will Ochoa, pronosticador de turno de Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

“Se nos estarán generando precipitaciones débiles y aisladas, más que todo para el sector norte, noro-occidente y el sector noro-oriental”, indicó Ochoa.

En horas de la tarde, la brisa proveniente del Océano Pacífico provocará lluvias y chubascos ocasionales, de débiles a moderados, con actividad eléctrica aislada en occidente, suroccidente y la región central. Para el resto de las regiones se esperan condiciones secas.