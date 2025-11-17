Bajo vigilancia el ingreso de un frente frío para finales de noviembre

Aunque aún no se esperan afectaciones fuertes en los próximos días, sí hay vigilancia sobre un posible frente frío que podría llegar a finales de noviembre o inicios de diciembre.

Sobre la llegada de frentes fríos , Jorge Castellanos, pronosticador del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos ( Cenaos ) confirma que Honduras ya se encuentra en plena transición hacia esa temporada.

El cielo se mueve, respira y se reorganiza, mientras el país se alista para lo que podría ser otro frente frío significativo de la temporada a finales de este mes.

Tegucigalpa, Honduras.- Como si el clima jugara a cambiar de escenario, Honduras pasa esta semana de un mar Caribe en calma a un suroccidente bajo influencia de una vaguada cargada de humedad.

Esto podría modificar el patrón de lluvias y reactivar las condiciones inestables en el litoral Caribe. Por ahora, ni el Caribe ni el Golfo de Fonseca presentan oleajes alterados.

De acuerdo con Castellanos, para este inicio de semana el protagonista será una vaguada producto de la convergencia de viento y humedad proveniente tanto del océano Pacífico como del mar Caribe.

Este sistema dejará lluvias y chubascos importantes, sobre todo en los departamentos de La Paz, Intibucá y Lempira, además del sur de Francisco Morazán.

Sin embargo, Castellanos advierte que en horas de la tarde y noche se podrían registrar incrementos puntuales debido al flujo de humedad que seguirá ingresando desde el Pacífico.

Mientras tanto, la emergencia por lluvias en el litoral Caribe se da por superada. Castellanos confirma que esta zona permanecerá con condiciones secas durante toda la semana, un contraste marcado con el comportamiento reciente del clima.

“Ahora la actividad se traslada al suroccidente”, explicó, destacando que esa humedad generada por la vaguada será la responsable de las precipitaciones en este sector.

A pesar de que se perciben vientos frescos en zonas como la meseta de La Esperanza y otros puntos altos del país, la masa de aire frío que antes influía en el territorio ya se ha retirado.

Las temperaturas, incluso, muestran un leve ascenso. En Intibucá, por ejemplo, las mínimas rondarán los 15 grados, una cifra que pudiera sentirse fría pero que, según los expertos, se considera cálida para esa región durante esta época.

En cuanto a la evolución inmediata de la vaguada, Cenaos proyecta que hoy afectará principalmente el sur-occidente; mañana se desplazará hacia el occidente, dejando chubascos en Copán y Ocotepeque.

Ya a partir del martes y durante el resto de la semana, el país entrará nuevamente en un periodo de condiciones secas y mayor estabilidad atmosférica.

En medio de estos cambios, las autoridades llaman a la población a mantenerse informada y a prepararse para las bajas temperaturas que suelen acompañar los frentes fríos.

Abrigarse adecuadamente, evitar exponerse a cambios bruscos de clima y proteger especialmente a niños y adultos mayores será clave para prevenir enfermedades respiratorias.