Presidente de la CSJ convoca a Comisión Interinstitucional de justicia penal para este miércoles

Tegucigalpa, Honduras.- El titular del Poder Judicial, magistrado Wagner Vallecillo, convocó oficialmente para este miércoles 29 de abril a la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal con el propósito de poner en marcha un plan que busca mayor eficacia en la institución judicial.

La iniciativa, que tendrá lugar a las 5:00 de la tarde en el salón de medios, busca busca fortalecer la coordinación entre instituciones y seguir impulsando acciones concretas en favor de un sistema de justicia penal más articulado, eficiente y cercano a la ciudadanía, detalló Vallecillo.

"He tomado esta decisión porque el país exige instituciones que actúen con seriedad coordinación y sentido de urgencia frente a los desafíos del sistema de justicia", explicó el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).