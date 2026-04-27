Presidente de la CSJ convoca a Comisión Interinstitucional de justicia penal para este miércoles

Tegucigalpa, Honduras.- El titular del Poder Judicial, magistrado Wagner Vallecillo, convocó oficialmente para este miércoles 29 de abril a la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal con el propósito de poner en marcha un plan que busca mayor eficacia en la institución judicial.
La iniciativa, que tendrá lugar a las 5:00 de la tarde en el salón de medios, busca busca fortalecer la coordinación entre instituciones y seguir impulsando acciones concretas en favor de un sistema de justicia penal más articulado, eficiente y cercano a la ciudadanía, detalló Vallecillo.
"He tomado esta decisión porque el país exige instituciones que actúen con seriedad coordinación y sentido de urgencia frente a los desafíos del sistema de justicia", explicó el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Vallecillo se refirió a la importancia de esta convocatoria al tiempo de señalar que no es ningún espacio decorativo dentro del Poder Judicial, pues tiene como propósito reactivar al más alto nivel la coordinación interinstitucional, revisar prioridades, fortalecer mecanismos de trabajo conjunto y asegurar que el sistema de justicia penal responda con mayor eficacia a las necesidades del país.
"La Comisión Interinstitucional de Justicia Penal fue creado precisamente para articular esfuerzos, fortalecer el funcionamiento del sistema y promover respuestas concretas entre las instituciones llamadas a garantizar la justicia y la seguridad en todo el territorio hondureño", amplió.
Asimismo, se comprometió -como Presidente del Poder Judicial- "a impulsar esta tarea con firmeza, con apertura y con sentido de urgencia". "Honduras necesita instituciones que hablemos menos y coordinemos más y esta presidencia está actuando en esa dirección", puntualizó Vallecillo.