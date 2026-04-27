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Presidente de la CSJ convoca a Comisión Interinstitucional de justicia penal para este miércoles

Vallecillo enfatizó que el país demanda instituciones que "hablen menos y coordinen más" y aclaró que la Comisión no es un espacio decorativo dentro del Poder Judicial

  • Actualizado: 27 de abril de 2026 a las 14:30
Presidente de la CSJ convoca a Comisión Interinstitucional de justicia penal para este miércoles

Vallecillo se comprometió como Presidente del Poder Judicial "a impulsar esta tarea con firmeza, con apertura y con sentido de urgencia".

 Foto cortesía: X Poder Judicial HN.

Tegucigalpa, Honduras.- El titular del Poder Judicial, magistrado Wagner Vallecillo, convocó oficialmente para este miércoles 29 de abril a la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal con el propósito de poner en marcha un plan que busca mayor eficacia en la institución judicial.

La iniciativa, que tendrá lugar a las 5:00 de la tarde en el salón de medios, busca busca fortalecer la coordinación entre instituciones y seguir impulsando acciones concretas en favor de un sistema de justicia penal más articulado, eficiente y cercano a la ciudadanía, detalló Vallecillo.

"He tomado esta decisión porque el país exige instituciones que actúen con seriedad coordinación y sentido de urgencia frente a los desafíos del sistema de justicia", explicó el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

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Vallecillo se refirió a la importancia de esta convocatoria al tiempo de señalar que no es ningún espacio decorativo dentro del Poder Judicial, pues tiene como propósito reactivar al más alto nivel la coordinación interinstitucional, revisar prioridades, fortalecer mecanismos de trabajo conjunto y asegurar que el sistema de justicia penal responda con mayor eficacia a las necesidades del país.

"La Comisión Interinstitucional de Justicia Penal fue creado precisamente para articular esfuerzos, fortalecer el funcionamiento del sistema y promover respuestas concretas entre las instituciones llamadas a garantizar la justicia y la seguridad en todo el territorio hondureño", amplió.

Asimismo, se comprometió -como Presidente del Poder Judicial- "a impulsar esta tarea con firmeza, con apertura y con sentido de urgencia". "Honduras necesita instituciones que hablemos menos y coordinemos más y esta presidencia está actuando en esa dirección", puntualizó Vallecillo.

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Yeny Sarmiento
Yeny Sarmiento
Periodista

Licenciada en Periodismo egresada de la UNAH. Redactora digital desde 2015, corresponsal en Honduras de la revista regional Mercados & Tendencias, Construir, IT Now de 2011 a 2015 y reportera en la revista Microempresas y Microfinanzas 2012-2014.

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