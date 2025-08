Presidente de Confraternidad Evangélica sobre Libre: "No hay cosa más triste que darle poder a un pobre"

El pastor indicó que "no hay cosa más triste que darle poder a un pobre y no es que diga que son pobres, no, pero darle poder a un pobre es lo peor que hay. Decía mi abuelo que la derecha es polilla y la izquierda es polilla, pero la izquierda arrasa hasta con el cemento, esa arrasa con todo".

Seguidamente, el líder religioso apuntó que "la izquierda es una carcoma, va carcomiendo poco a poco todo. Ninguno de los dos es bueno como dictadura para que me entiendan, ni derecha ni izquierda, pero la izquierda es el fracaso más grande que han tenido los países como Venezuela y Nicaragua, donde su servidor ha estado".

A criterio del pastor, Libre tenía que llegar al poder porque había que sacar a Juan Orlando Hernández, pero alertó y dijo que existe un riesgo más grande con el partido de gobierno.

"Libre se convirtió en un mal necesario, un mal necesario que tenía que ir al poder porque había que sacar a un presidente, pero hoy tenemos el riesgo más grande", dijo.