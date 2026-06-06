Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, recibe respaldo del “Escudo de las Américas”

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, recibió el respaldo de varios gobiernos de América, entre ellos Estados Unidos, Argentina, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, ante los "recientes intentos de desestabilización en su país". A través de un comunicado, los países antes mencioandos, integrantes del Escudo de las Américas expresaro su apoyo al mandatario boliviano y condenaron las acciones que "buscan afectar el orden democrático y la gobernabilidad en Bolivia".

Los gobiernos firmantes advirtieron sobre el impacto de las protestas y bloqueos en el abastecimiento de alimentos, medicamentos y otros suministros esenciales para la población. En el pronunciamiento también señalaron que estas movilizaciones no representarían la voluntad expresada por la mayoría de los bolivianos en las urnas. “Grupos desestabilizadores no pueden sustituir la decisión que la mayoría de los bolivianos tomaron en las urnas para dejar atrás dos décadas de gobiernos corruptos”, añade el comunicado.

Además advirtieron que “quienes están financiando estas protestas con dinero ilícito proveniente del narcotráfico y del crimen transnacional deben rendir cuentas por sus actos". También invitaron a los sectores con demandas legítimas: "deberían aprovechar la disposición del gobierno al diálogo y denunciar a quienes pretenden instrumentalizar sus causas para recuperar el poder".

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