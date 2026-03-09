Asfura y el “Escudo de las Américas”

A casi un año, tras la introducción del ambicioso sistema de defensa antimisiles denominado “Cúpula Dorada”, el mandatario estadounidense da un paso más en la región y ha declarado su deseo de implementar el “Escudo de las Américas”, que para el presidente Trump es considerado como “una nueva iniciativa de seguridad en el hemisferio occidental”. Conversando con el analista Virgilio Durón Silva sobre el lanzamiento de este proyecto en un evento en el que Trump dio la bienvenida a los líderes de 12 naciones de la zona con afinidades ideológicas con él, convocados para que se unan a su estrategia, me manifestó lo siguiente: “Es de hacer notar que el presidente de Honduras, Asfura, fue invitado a la cumbre ‘Escudo de las Américas’, donde tuvo la oportunidad de destacar temas importantes para nuestro país y la región que aborda desafíos comunes, y la promoción de la cooperación y el desarrollo económico”. Sumado a estas iniciativas, se espera que, en esta cumbre, el presidente Asfura haya logrado discutir temas como la reducción de aranceles, promoción de la inversión extranjera y la situación de nuestros compatriotas bajo el Estatus de Protección Temporal. Otro dato relevante es que el proyecto “Escudo de las Américas” está orientado a combatir el narcotráfico, el crimen organizado y la migración irregular, de acuerdo con la información suministrada por las autoridades de Estados Unidos. Sabemos que Honduras, dentro del triángulo norte centroamericano, podrá ser más efectivo y un socio indispensable para poder poner en práctica estas políticas de seguridad, ya que el Escudo de las Américas es otro paso que se está dando a favor de la Doctrina de Seguridad Nacional emanada desde Washington. Concluyó: “El presidente Asfura, con su acercamiento a la administración Trump, tiene una magnífica oportunidad para que Honduras se reinvente y se presente al mundo como un país con un futuro prometedor, posicionándose dentro del compromiso con el desarrollo y la cooperación regional. En definitiva, que Asfura ha logrado en un poco más de 30 días recuperar la imagen de Honduras en el extranjero”.