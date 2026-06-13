Presidente Asfura acompaña a feligreses en celebración de San Antonio de Padua en Langue, Valle

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la República, Nasry Asfura Zablah, participó este sábado en la celebración en honor a San Antonio de Padua, santo patrón del municipio de Langue, Valle. El mandatario se desplazó a la región sur del país para compartir con centenares de feligreses que se congregaron para vivir una jornada de fe, tradición y convivencia comunitaria.

El jefe del Ejecutivo asistió a la eucaristía celebrada como parte de las festividades patronales, donde acompañó a las familias y habitantes de la zona en uno de los actos religiosos más significativos para la comunidad. Durante su visita, Asfura compartió de cerca con los asistentes, saludó a los fieles, se tomó fotografías con los asistentes y conversó con pobladores que llegaron desde distintas comunidades del departamento de Valle y sectores vecinos para participar en la festividad. La celebración de San Antonio de Padua reúne cada año a devotos que mantienen viva una tradición marcada por la fe, el agradecimiento y el cumplimiento de promesas al santo patrono.