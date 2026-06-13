Presidente Asfura acompaña a feligreses en celebración de San Antonio de Padua en Langue, Valle

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la República, Nasry Asfura Zablah, participó este sábado en la celebración en honor a San Antonio de Padua, santo patrón del municipio de Langue, Valle.
El mandatario se desplazó a la región sur del país para compartir con centenares de feligreses que se congregaron para vivir una jornada de fe, tradición y convivencia comunitaria.
El jefe del Ejecutivo asistió a la eucaristía celebrada como parte de las festividades patronales, donde acompañó a las familias y habitantes de la zona en uno de los actos religiosos más significativos para la comunidad.
Durante su visita, Asfura compartió de cerca con los asistentes, saludó a los fieles, se tomó fotografías con los asistentes y conversó con pobladores que llegaron desde distintas comunidades del departamento de Valle y sectores vecinos para participar en la festividad.
La celebración de San Antonio de Padua reúne cada año a devotos que mantienen viva una tradición marcada por la fe, el agradecimiento y el cumplimiento de promesas al santo patrono.
Los habitantes de Langue expresaron su satisfacción por la presencia del gobernante en una fecha de especial significado para el municipio, valorando su cercanía y disposición para compartir con la población.
La visita del mandatario formó parte de una jornada de encuentros con la ciudadanía, reafirmando el compromiso de mantener una relación cercana con las comunidades y acompañar las expresiones culturales y religiosas que forman parte de la identidad nacional.
Las festividades en honor a San Antonio de Padua continúan congregando a las familias en Langue, consolidándose como una de las tradiciones religiosas más representativas del sur de Honduras.