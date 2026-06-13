  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Imágenes de dolor: así fue el último adiós a la chef Sandra Díaz

Entre imágenes conmovedoras y rostros de dolor, familiares y amigos despidieron a la chef Sandra Díaz en Tegucigalpa durante su sepelio este 13 de junio

  • Actualizado: 13 de junio de 2026 a las 14:43
Imágenes de dolor: así fue el último adiós a la chef Sandra Díaz
1 de 12

Las escenas del último adiós a la chef y presentadora Sandra Díaz del Valle quedaron marcadas por el silencio, las lágrimas y los rostros de profundo dolor que acompañaron cada momento del sepelio en la capital.

Foto: Marvin Salgado / EL HERALDO
Imágenes de dolor: así fue el último adiós a la chef Sandra Díaz
2 de 12

Desde tempranas horas, este sábado 13 de junio, el ambiente en la ceremonia reflejaba la magnitud de la pérdida, con familiares y amigos que llegaban visiblemente conmovidos para despedir a una figura muy querida por el público hondureño.

 Foto: Marvin Salgado / EL HERALDO
Imágenes de dolor: así fue el último adiós a la chef Sandra Díaz
3 de 12

Las expresiones de tristeza se hicieron evidentes, mientras los asistentes se abrazaban y buscaban consuelo en medio de una despedida que conmovió a todos los presentes.

 Foto: Marvin Salgado / EL HERALDO
Imágenes de dolor: así fue el último adiós a la chef Sandra Díaz
4 de 12

El presentador Juan Fernando Lobo, pareja de la chef, permaneció en todo momento junto al ataúd, visiblemente afectado y acompañado por familiares cercanos.

 Foto: Marvin Salgado / EL HERALDO
Imágenes de dolor: así fue el último adiós a la chef Sandra Díaz
5 de 12

Su presencia reflejó el impacto emocional de la pérdida, en una relación que el público había seguido de cerca tanto en televisión como en redes sociales.

 Foto: Marvin Salgado / EL HERALDO
Imágenes de dolor: así fue el último adiós a la chef Sandra Díaz
6 de 12

La ceremonia religiosa se realizó en la parroquia Santa Teresa de Jesús, donde decenas de personas se reunieron para rendir homenaje a la comunicadora y chef.

 Foto: Marvin Salgado / EL HERALDO
Imágenes de dolor: así fue el último adiós a la chef Sandra Díaz
7 de 12

El llanto silencioso de los asistentes contrastaba con los recuerdos compartidos, en un ambiente donde predominó el respeto y la despedida íntima.

 Foto: Marvin Salgado / EL HERALDO
Imágenes de dolor: así fue el último adiós a la chef Sandra Díaz
8 de 12

Tras la misa, el cortejo fúnebre inició su recorrido por distintas calles de la capital, en medio de vehículos, flores y personas que salieron a despedirla.

 Foto: Marvin Salgado / EL HERALDO
Imágenes de dolor: así fue el último adiós a la chef Sandra Díaz
9 de 12

Durante el trayecto, se observaron escenas de dolor entre quienes acompañaban el cortejo, muchos de ellos sin poder contener las lágrimas al paso del féretro.

 Foto: Marvin Salgado / EL HERALDO
Imágenes de dolor: así fue el último adiós a la chef Sandra Díaz
10 de 12

Al llegar al camposanto, el ambiente se tornó aún más emotivo, con abrazos prolongados y rostros marcados por la tristeza de la despedida final.

 Foto: Marvin Salgado / EL HERALDO
Imágenes de dolor: así fue el último adiós a la chef Sandra Díaz
11 de 12

La despedida se convirtió en una de las más conmovedoras registradas recientemente en la capital, reflejando el cariño que la chef había ganado en vida.

 Foto: Marvin Salgado / EL HERALDO
Imágenes de dolor: así fue el último adiós a la chef Sandra Díaz
12 de 12

Mientras el país continúa lamentando su partida, las imágenes del funeral quedan como testimonio de una despedida marcada por el amor, el dolor y la memoria de Sandra Díaz.

 Foto: Marvin Salgado / EL HERALDO
Cargar más fotos