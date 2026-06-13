Cristina Rodríguez se despide de la TV tras 15 años y apuesta por su emprendimiento

"La extrañaremos mucho, Cristina, especialmente en el noticiero de la noche. Dios siga bendiciendo sus pasos". "Muchas bendiciones en sus nuevos proyectos, el rostro hermoso de la noticia con credibilidad". "Cristina, el periodismo pierde una gran profesional frente a cámaras, pero gana una mujer que seguramente seguirá dejando huellas dondequiera que vaya", son solo algunos de los comentarios en redes tras su anuncio de salida.