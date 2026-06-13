Cristina Rodríguez se despide de la TV tras 15 años y apuesta por su emprendimiento

Tras una trayectoria de 15 años, Cristina Rodríguez se despidió de las pantallas hondureñas durante la noche del viernes 12 de junio, a través de un video que también compartió en sus redes sociales, asombrando a sus seguidores. A continuación los detalles.
"Buenas noches, Honduras. Tengo sentimientos encontrados", inició diciendo Rodríguez, quien por muchos años fue rostro del espacio de noticias TN5 Estelar de la cadena TVC, al final del noticiero, despedida que se convirtió en un clip que se compartió en sus plataformas digitales.
Durante su anuncio, recordó que llegó a la televisión desde muy joven y que durante más de una década tuvo el privilegio, según sus palabras, de "formar parte del noticiero más prestigioso de Honduras".
En ese tiempo compartió pantalla con el experimentado periodista Renato Álvarez, a quien describió como su amigo y mentor, y a quien dedicó emotivas palabras. "Lo quiero mucho, usted es mi amigo, mi mentor", expresó Rodríguez, dirigiéndose a su colega directamente.
Aunque la también expresentadora de Loto, no solo se despidió con "un enorme cariño de gratitud" de la casa televisora, sino que también, anunció que su próximo foco será el mundo del emprendimiento.
"Hoy estoy iniciando otra etapa de mi vida con la ilusión de enfocarme principalmente en proyectos personales y nuevos emprendimientos como ustedes ya conocerán mi restaurante Mostaza", detalló la ahora expresentadora.
En su mensaje, Cristina Rodríguez agradeció a la empresa en la que laboró durante muchos años. "Doy gracias primero a Dios por cada aprendizaje y por la confianza de los directivos de la Corporación Televicentro que depositaron en mí durante más de una década".
No obstante, uno de los momentos más emotivos fue cuando se despidió de la audiencia que la siguió noche a noche durante todos estos años a través de las pantallas.
"A ustedes, respetada audiencia, gracias por abrirme las puertas de sus hogares cada noche y sobre todo por la credibilidad que me regalaron durante todos estos años", expresó la querida expresentadora.
"Para todos ustedes un abrazo sincero de despedida y no me queda más que decirles gracias. Que Dios les bendiga", concluyó con calidez Rodríguez.
Su emotiva salida del canal, tocó los corazones de quienes fueron sus compañeros por años, y de los televidentes. Muchos de sus seguidores no dudaron en dejarle mensajes a través de las redes.
"La extrañaremos mucho, Cristina, especialmente en el noticiero de la noche. Dios siga bendiciendo sus pasos". "Muchas bendiciones en sus nuevos proyectos, el rostro hermoso de la noticia con credibilidad". "Cristina, el periodismo pierde una gran profesional frente a cámaras, pero gana una mujer que seguramente seguirá dejando huellas dondequiera que vaya", son solo algunos de los comentarios en redes tras su anuncio de salida.