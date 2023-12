Por desobedecer la decisión del CCEPL, diputados pueden ser sancionados

“El CCEPL no resolvió sobre la participación de Mario Segura y Vidal Cerrato en esta comisión, que le da validez a la Comisión Permanente, actuaron por decisión de sus compañeros, es desconocer los Estatutos Partidiarios del Partido Liberal”, cuestionó José Luis Moncada, integrante del CCEPL.

Pese a la resolución fijada por el CCEPL de no atender convocatorias de la Comisión Permanente , los dos diputados se sumaron el martes a la comisión nombrada por la misma, pasando por alto la determinación.

Por su parte, el dirigente liberal Víctor Cubas explicó que “a nombre de esa comisión están desautorizados para hacerlo, si lo hacen es a término personal, la resolución allí está y no ha sido derogada, los liberales estamos de acuerdo con que tienen que resolver pero no a través de esa Comisión Permanente porque es ilegal”.

Cubas recordó que la determinación de no validar la legalidad de la Comisión Permanente fue tomada por diez de los 17 representantes del CCEPL, por lo que el irrespetar y desconocer la determinación podría llevarlos a ser sancionados.

“Ellos no pueden atender nada que venga de la Comisión Permanente, la resolución no se ha cambiado, no pueden atribuirse a asistir a nada que convoquen porque estarían en contra de la resolución del CCEPL”, refutó el diputado Marlon Lara.