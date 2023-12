Libre amenaza con interinato en el TSC si la oposición no participa en elección

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En el marco de la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), desde el oficialismo, algunos diputados amenazaron con elegir de manera interina a los titulares de la institución si la oposición desatiende el diálogo y no se suma a los acuerdos.

“De no reunir los 86 votos, nos vamos al interinato; si no llegamos a un acuerdo con las fuerzas políticas así va a ser, eso no lo decimos nosotros, lo dice la Constitución”, amenazó el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Netzer Mejía.

En consonancia con Mejía, el congresista oficialista Marco Eliud Girón amenazó que “si se niegan a participar (elección TSC), les vamos a meter otro gol, no creo que estén dispuestos a tener otra derrota”.