Poder Judicial garantiza servicios durante el periodo vacacional

Tegucigalpa, Honduras.- El Poder Judicial inició este miércoles 1 de julio su primer período de vacaciones, que se extenderá hasta el 20 de julio, aunque mantendrá habilitados los servicios esenciales para garantizar la atención de casos urgentes en materia penal, de familia y violencia doméstica.

El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, informó que, pese al receso laboral de buena parte del personal, jueces, auxiliares y personal administrativo permanecerán de turno en las sedes judiciales del país.

Entre los despachos que continuarán operando figuran los Juzgados de Letras en Materia Penal y el Juzgado de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, a fin de garantizar la continuidad del servicio de justicia.

Durante el período vacacional se atenderán delitos en flagrancia, audiencias previamente programadas y cualquier diligencia relacionada con órdenes de captura que deban ejecutarse o resolverse de manera inmediata.

Asimismo, los Juzgados de Familia mantendrán personal de turno para recibir y entregar pensiones alimenticias, mientras que los Juzgados contra la Violencia Doméstica continuarán atendiendo los casos que se presenten durante el receso.