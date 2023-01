Honduras: 45,231 personas han completado las dos dosis contra covid-19

De acuerdo con los datos de la Sesal, hay 54 personas hospitalizadas por covid-19 a nivel nacional. Los hospitales siguen reportando muertes por esta enfermedad viral.

Un total de cinco personas han muerto por covid-19 en en lo que va de 2023; la mayoría de estas no cuentan con las vacunas y son de personas que sufren comorbilidades.

“La dosis anticovid cubre en un 80% de inmunidad, esto no evita que la persona no se infecte, pero sí que no se complique”, manifestó el infectólogo Tito Alvarado.

