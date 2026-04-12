  1. Inicio
  2. · Honduras

Peruanos en Honduras acuden a votar en su embajada en Tegucigalpa

Un total de 273 ciudadanos peruanos están habilitados para participar en el proceso electoral desde la capital hondureña

  • Actualizado: 12 de abril de 2026 a las 16:01
Peruanos en Honduras acuden a votar en su embajada en Tegucigalpa

Desde tempranas horas, los votantes se presentaron en la sede diplomática para cumplir con su derecho ciudadano, en un ambiente ordenado.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Ciudadanos de peruanos radicados en Honduras acudieron a la Embajada de Perú en Tegucigalpa para ejercer el sufragio en el proceso electoral que definirá a su próximo presidente.

De acuerdo con la información oficial, un total de 273 personas están habilitadas para votar en la capital hondureña, donde el proceso se desarrolla con normalidad.

Desde tempranas horas, los votantes se presentaron en la sede diplomática para cumplir con su derecho ciudadano, en un ambiente ordenado.

Fiscalía de Perú investiga retraso en llegada del material electoral a centros de votación

En los alrededores del recinto, elementos de la Policía Nacional de Honduras (PNH) permanecen apostados para garantizar la seguridad y evitar incidentes durante la jornada.

Las autoridades indicaron que la presencia policial busca asegurar que el proceso se lleve a cabo sin contratiempos.

En las afueras de la embajada también se observan carteles informativos con los nombres de los candidatos a la presidencia, diputaciones y otros cargos en disputa en Perú.

El desarrollo de la jornada electoral transcurre sin reportes de irregularidades hasta el momento.

Este tipo de procesos permite a los ciudadanos peruanos en el extranjero participar en la elección de las nuevas autoridades nacionales.

Así se desarrollan las elecciones en Perú: retrasos en mesas y largas esperas en centros de votación

Elecciones Perú

Las elecciones en Perú 2026 se desarrollan este domingo 12 de abril. Millones de ciudadanos acuden a las urnas para elegir a sus próximas autoridades.

Cabe destacar que, en este proceso electoral se definen el presidente y los vicepresidentes de la República, así como los congresistas y los representantes ante el Parlamento Andino.

En caso de que ningún candidato alcance la mayoría requerida, está prevista una segunda vuelta electoral para el próximo 7 de junio. Las autoridades electorales mantienen el monitoreo constante para garantizar la transparencia y normalidad de las elecciones.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias