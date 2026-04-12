Peruanos en Honduras acuden a votar en su embajada en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Ciudadanos de peruanos radicados en Honduras acudieron a la Embajada de Perú en Tegucigalpa para ejercer el sufragio en el proceso electoral que definirá a su próximo presidente. De acuerdo con la información oficial, un total de 273 personas están habilitadas para votar en la capital hondureña, donde el proceso se desarrolla con normalidad. Desde tempranas horas, los votantes se presentaron en la sede diplomática para cumplir con su derecho ciudadano, en un ambiente ordenado.

En los alrededores del recinto, elementos de la Policía Nacional de Honduras (PNH) permanecen apostados para garantizar la seguridad y evitar incidentes durante la jornada. Las autoridades indicaron que la presencia policial busca asegurar que el proceso se lleve a cabo sin contratiempos. En las afueras de la embajada también se observan carteles informativos con los nombres de los candidatos a la presidencia, diputaciones y otros cargos en disputa en Perú.

El desarrollo de la jornada electoral transcurre sin reportes de irregularidades hasta el momento. Este tipo de procesos permite a los ciudadanos peruanos en el extranjero participar en la elección de las nuevas autoridades nacionales.

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