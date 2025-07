Partido Nacional en defensa de la democracia: "Estamos en esta marcha por Honduras

Dirigentes y diputados nacionalistas participaron activamente en la movilización. El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, afirmó que la actividad busca enviar un mensaje claro sobre el respaldo ciudadano a la institucionalidad y al derecho a elecciones libres.

“Estamos en esta marcha por Honduras. Están viniendo miles y miles de nacionalistas para respaldar al país, pedir democracia y garantizar que lleguemos a elecciones el 30 de noviembre”, declaró Zambrano.

Asimismo, advirtió que “la democracia está en peligro. Libre no quiere elecciones, porque sabe que no tiene oportunidad alguna de ganarlas. No tiene el apoyo del pueblo”.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Por su parte, la diputada Lissy Cano aseguró que la manifestación va más allá de una consigna partidaria. “Hoy estamos más que un partido político. Estamos como hondureños, como ciudadanos que queremos vivir en paz, vivir en democracia y defender nuestra libertad”, expresó.

La movilización se da en un contexto de creciente tensión política de cara al proceso electoral, con cuestionamientos entre partidos y llamados a respetar el calendario establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE).