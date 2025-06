Pacientes renales de San Pedro Sula se quedarían sin diálisis esta semana

"La situación de los pacientes renales a nivel nacional se está cumpliendo con los tratamientos. Sí, es cierto que a la empresa Diálisis de Honduras se le debe porque no presenta la documentación soporte que debe proporcionar para que se le pague por parte del Estado", aseguró Mairena.

El cese en las labores se estaría dando en la empresa Diálisis de Honduras, en su sede de San Pedro Sula. De acuerdo con lo que ha trascendido, el Estado le adeuda a esta compañía varios meses de pago por el servicio que esta brinda a los enfermos renales y que a causa de esa deuda no le ha cancelado el salario a sus trabajadores.

Tegucigalpa, Honduras.- Como si su maltrecha situación de salud no fuera suficiente, pacientes renales de San Pedro Sula, Cortés, podrían quedarse sin sus sesiones de diálisis, debido a que los empleados de una de las empresas encargadas de brindar estas atenciones podrían irse a paro de labores.

"Lastimosamente, ahorita en San Pedro Sula se está queriendo hacer una toma por la falta de insumos, pero esto no es culpa del paciente renal, no es culpa de la Secretaría (de Salud); pasa porque no presenta la facturación correspondiente de los meses", señaló Mairena.

Son alrededor de cinco meses, o sea, de enero a mayo de 2025, que el Estado de Honduras le adeudaría el pago del servicio a la empresa Diálisis de Honduras.