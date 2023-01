Pacientes denuncian agresiones y acoso en el hospital Mario Mendoza

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “A un primo mío lo tuvieron que meter ahí porque cayó en depresión. Luego él comenzó a forcejear para que no lo internaran por esa razón. Cuando él salió contó que al momento de ingresar lo querían violar; no lo lograron, pero sí lo macanearon”, relató Darwin Bustillo, doctor de una clínica médica independiente.

“Tengo miedo. No quiero que me dejen aquí. A las mujeres a veces la operan antes de internarlas aquí y otras salen embarazadas”, mencionó doña María a su familiar.

El equipo de EL HERALDO no realizó entrevistas profundas a los pacientes debido a que el centro hospitalario cuenta con muchas restricciones desde el comienzo de la pandemia de covid-19.

Al psiquiátrico, un paciente puede ingresar solo con referencia de otro centro asistencial y por emergencia. Este rotativo presenció la llegada de una pareja de esposos que llevaban a un enfermo en emergencia referido del Hospital Escuela, pues este llegó en un estado psicótico y con convulsiones.

Los médicos lo estaban amarrando a una camilla y él no se dejaba hasta que lograron inyectarle un calmante. Mientras eso ocurría, los familiares se quejaban que no querían dejarlo porque tenían miedo de lo que le podría ocurrirle con los pacientes internos que presentan problemas mentales porque no hay vigilancia.