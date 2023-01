¿Perdió la cita en el hospital Mario Mendoza? Ya puede recuperarla

“El paciente que perdió cita tiene que venir temprano y se le dará el cupo, se está atendiendo mañana y tarde, no hay problema con los cupos”, aseveró Mario Aguilar, director del centro hospitalario.“En caso de que el paciente tenga la mala suerte de llegar tarde, no se preocupe porque le darán su cupo lo más pronto posible”, dijo Aguilar.

Los horarios de atención son dos: el primero de 6:00 AM a 7:00 AM y el segundo de 11:00 AM a 1:00 PM, esto con el fin de abarcar a las personas que perdieron su turno por las protestas.

El consejo para los pacientes psiquiátricos es que lleguen al hospital unos minutos antes de la hora indicada, así podrán ser atendidos con mayor eficacia, aparte de obtener un mejor puesto.

Por los momentos, el Mario Mendoza cuenta con un 75% de abastecimiento en medicinas, pero carecen de tres fármacos fundamentales que, según las autoridades del hospital, se esperan que lleguen en febrero y así repartirlos a sus pacientes.