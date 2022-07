Oswaldo Ramos Soto se presenta a audiencia por supuesta corrupción: “Me duele, pero hay que someterse”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El exdiputado Oswaldo Ramos Soto se presentó este miércoles a la audiencia de declaración de imputados en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por supuesto saqueo de fondos al Congreso Nacional.

Soto en sus declaraciones brindadas en la víspera de esta audiencia que comenzó pasadas las 9:00 de esta mañana, soltó que “hay que someterse a la justicia”.



Sin embargo, no negó que le “duele por los hondureños y por todas las personas que lo han apoyado”.

”A mí me duele por mi familia, a mí me duele por los hondureños que me han apoyado. Hay que someterse a la justicia y yo siempre he predicado el respeto al estado de derecho”, manifestó el nacionalista.

Caso

Un Juez de Letras programó para este miércoles -27 de julio- la audiencia de declaración de imputado de Soto junto a otras 13 personas señaladas por corrupción en los fondos del Congreso Nacional con la participación de dos Organizaciones No Gubernamental (ONG).

Entre los requeridos se encuentra un diputado en funciones y cuatro excongresistas acusados de fraude y lavado de activos.



Imputados

Los implicados son Alberto Chedrani Castañeda (actual diputado), José Oswaldo Ramos Soto, Ricardo Antonio Díaz Aceituno, José Vicente León Rojas y Rodimiro Mejía (exdiputados).

De acuerdo a las investigaciones, los mencionados durante su periodo comprendido entre 2013-2017 habrían realizado operaciones fraudulentas y saqueo de fondos al Congreso Nacional en colusión con varias ONG.

En el caso de Chedrani Castañeda y León Rojas las acusaciones son por fraude y lavado de activos. A Ramos Soto, Díaz Aceituno y Mejía Merino por fraude.

A los anteriores se les suma Mirna Lizeth Ham Guzmán, José Jorge Cásula Laínez, Fabio Javier Rodríguez Lagos, Nahun Orlando Osorto Guevara y David Abner Flores Montoya, quienes estaban encargados de recibir y cambiar cheques emitidos a su nombre.

Otros de los involucrados son Dalia Esmeralda Palma Sánchez y Ramón Eduardo Núñez Rodas, presidenta y contador de ONG Líderes Comunitarios para el Desarrollo (OLICODE), José Wilfredo Flamenco Ramírez y Marvin Alexis Sabillón Rivera, presidente y contador de ONG Impulso Solidario (OIMSO).



Por su parte, a Palma Sánchez y Flamenco Ramírez se les acusa por fraude, lavado de activos, malversación de caudales públicos y uso de documentos públicos falsos.

En el caso de Guzmán, Cásula Laínez, Rodríguez Lagos, Osorto Guevara y Flores Montoya por encubrimiento y a Núñez Rodas y Sabillón Rodas por falsificación de documentos.