Oposición y sociedad civil marchan “por Honduras” en Copán

La caminata contó además con la participación activa de militantes de diversos partidos políticos, incluyendo líderes del Partido Nacional de Copán, Ocotepeque y Lempira.

El jefe de la bancada nacionalista Tomás Zambrano también dijo presente y reiteró que la actividad no tiene colores políticos y que “solo es una muestra que los hondureños no quieren un gobierno comunista”.

“Hemos guardado las camisas de nuestro partido y nos hemos puesto la camisa de Honduras. No sigan atropeyando a la Oposición, Honduras no quiere vivir una dictadura. El pueblo hondureño no se va a callar. Apenas es el inicio porque el pueblo hondureño va a salir en las próximas semanas”, agregó Tomás Zambrano.